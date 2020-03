ECB zasiahne na trhu dlhopisov, okrem iného dodatočnými nákupmi

Frankfurt nad Mohanom 15. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) je pripravená vyriešiť neodôvodnené rozpätia vo výnosoch dlhopisov eurozóny, a dokonca zvýšiť ich nákupy. Cieľom je zmierniť dôsledky nového koronavírusu, povedal to člen Rady guvernérov Fabio Panetta v rozhovore pre milánsky denník Corriere della Sera.



Ide o posledný z radov krokov ECB po tom, ako prezidentka banky Christine Lagardová nahnevala investorov a ďalších guvernérov, keď uviedla, že nie je úlohou ECB pomáhať vírusom napadnutým krajinám, napríklad Taliansku, na trhu dlhopisov.



"Turbulencia, ktorá v posledných dňoch zasiahla trh talianskych suverénnych dlhopisov, je neželanou udalosťou, ktorú je potrebné zvládnuť," cituje Panettu agentúra Reuters. "Výrazný a neodôvodnený nárast rozpätí v súvislosti so zdravotnou núdzou bude rezolútne potlačený," uviedol.



ECB oznámila, že do konca tohto roka v reakcii na pandémiu nakúpi dlhopisy v hodnote 120 miliárd eur nad rámec súčasného programu, v rámci ktorého každý mesiac nakupuje dlhopisy za 20 miliárd eur s cieľom podporiť infláciu v eurozóne.