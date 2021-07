Odborníci: Delta variant má prevahu vo väčšine Európy

Štokholm 23. júla (TASR) - Delta variant koronavírusu SARS-CoV-2 má prevahu vo väčšine Európy a je potrebné vyvinúť úsilie na zabránenie jeho šírenia. Uviedlo to v piatok Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v oficiálnej tlačovej správe.



Delta bola v období od 28. júna do 11. júla dominantným variantom v 19 z 28 európskych krajín, ktoré odovzdali dostatočne skompletizované údaje zo sekvenovania genómu. Stredná hodnota pre výskyt delta variantu zo všetkých týchto 19 krajín bola 68,3 percenta, čím delta prekonala doteraz dominantný alfa variant (22,3 percenta).



Na základe súčasného smerovania vývoja bude mať variant delta v najbližších mesiacoch prevahu na celom svete, píše ECDC. Tento variant, ktorý sa už vyskytol vo väčšine európskych krajín, sa bude aj naďalej šíriť a vytláčať iné varianty, až kým sa neobjaví nový, silnejší vírus.



Regionálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge povedal, že "od konca pandémie sme ešte ďaleko". Takisto pripomenul, že mnohé krajiny v Európe v poslednom období v spojitosti so šírením vysokonákazlivého variantu delta zaznamenávajú výrazný nárast v počtoch prípadov.



Nové údaje však podľa Klugeho potvrdili, že plné zaočkovanie proti ochoreniu COVID-19 "výrazne znižuje riziko vážneho priebehu ochorenia a smrti". Regionálny riaditeľ ľudí upozornil, aby sa dali zaočkovať.



"Musíme zostať pozorní a naďalej používať zdravý rozum s cieľom zabrániť šíreniu vírusu," povedala Riaditeľka ECDC Andrea Ammonová.



To podľa jej slov zahŕňa "dať sa naplno zaočkovať hneď, ako sa naskytne príležitosť", a opatrenia ako udržiavanie odstupov, umývanie rúk, vyhýbanie sa preplneným priestranstvám či nosenie rúšok. Tieto opatrenia podľa jej slov pomáhajú zabrániť tzv. lockdownom.



WHO a ECDS vyzvali ľudí v uprednostnených skupinách vrátane starších ľudí, osôb s chronickými ochoreniami a zdravotníckych pracovníkov, aby sa dali plne zaočkovať. Na miestach, kde sa delta variant šíri, je podľa oboch organizácií potrebné dodržiavať opatrenia v oblasti verejného zdravia vrátane prístupu k testom.