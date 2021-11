ECDC zaradilo Česko medzi 10 najznepokojujúcejších krajín v EÚ

Štokholm 12. novembra (TASR) - V desiatich krajinách Európskej únie je momentálne "veľmi vysoko znepokojivá" epidemická situácia. Uviedlo to v piatok Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) s tým, že situácia sa zhoršuje v celej Európe.



ECDC aktualizuje zoznam z epidemiologického hľadiska rizikových krajín na týždennej báze. Do najrizikovejšej kategórie teraz zaradilo Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Holandsko, Poľsko a Slovinsko, píše agentúra AFP.



ECDC zároveň uviedlo, že "celkovú epidemickú situáciu" v uplynulých dňoch charakterizoval vysoký a rýchlo stúpajúci počet nakazených a "nízka, avšak pomaly sa zvyšujúca úmrtnosť".



Podľa ECDC sa zároveň v najbližších dvoch týždňoch očakáva nárast miery nakazených, úmrtí aj hospitalizácií, vrátane tých na jednotkách intenzívnej starostlivosti. "Najviac zasiahnuté sú aj naďalej krajiny s najnižšou mierou zaočkovanosti," dodalo ECDC.



Nemecko sa ocitlo na zozname krajín s druhou najhoršou, "veľmi znepokojivou" situáciou, rovnako ako napríklad aj Slovensko a Rakúsko. Francúzsko spolu s Cyprom a Portugalskom skončilo na zozname krajín s "mierne znepokojivou" situáciou. Naopak Taliansko, Malta, Španielsko a Švédsko boli zaradené na zoznam s nízkou mierou rizika.



V porovnaní so zoznamom z predošlého týždňa boli do kategórie s horšou situáciou celkovo preradené štyri krajiny (Belgicko, Fínsko, Lichtenštajnsko a Poľsko). Naopak situácia sa zlepšila v piatich krajinách (Írsku, Taliansku, Litve, Lotyšsku a Švédsku). Zvyšných 21 krajín ostalo v rovnakej kategórii.



V nadchádzajúcich dvoch týždňoch sa očakáva približne 50-percentný nárast prípadov nákazy aj úmrtí, uvádza ďalej ECDC. Dodáva, že sedemdňová incidencia – počet nakazených na 100.000 obyvateľov za posledných sedem dní – by sa mala dostať na číslo 300, zatiaľ čo v prípade úmrtí na 2,7.