Centrum pre prevenciu neodporúča podávať tretiu dávku vakcíny

Brusel 2. septembra (TASR) – Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vo štvrtok vyzvalo krajiny, aby sa v boji proti novému koronavírusu zamerali na prvotný vakcinačný program a nie na podávanie tretej dávky očkovacej látky. Tú viaceré krajiny začali používať s cieľom zastaviť šírenie nákazlivejšieho variantu delta. Informovala o tom agentúra AP.



ECDC uvádza, že schválené vakcíny proti covidu sú „v súčasnosti vysoko účinné" pri obmedzovaní dosahov ochorenia COVID-19. „Prioritou by teraz malo byť očkovanie všetkých jednotlivcov, ktorí sú oprávnení na podanie vakcíny a dosiaľ odporúčané očkovanie neabsolvovali," vyhlásilo ECDC.



ECDC tvrdí, že aplikovanie dodatočných dávok by sa malo zvážiť v prípade ľudí so „závažne oslabeným imunitným systémom", ak im prvé dve dávky neposkytnú dostatočnú ochranu. Podľa ECDC však „neexistuje nevyhnutná potreba podávania podporných dávok vakcín plne zaočkovaným jednotlivcom v bežnej populácii".



AP pripomína, že vakcíny proti covidu schválené v USA a EÚ zaisťujú veľmi silnú ochranu pred ťažkým priebehom ochorenia a prípadným úmrtím; ich schopnosť zabrániť nákaze sa však značne oslabuje v súvislosti s variantom delta.



Hovorca Európskej komisie Stefan De Keersmaecker vo štvrtok uviedol, že euroblok má dostatok dávok vakcín pre prípad, že vedecké dôkazy ukážu nevyhnutnosť podávania i tretej dávky v širokej populácii. V tejto súvislosti oznámil, že EÚ uzavrela zmluvu s výrobcom vakcíny Pfizer/BioNTech na dodanie 1,8 miliardy ďalších dávok v rokoch 2021 - 2023, ako aj kontrakt s firmou Moderna na 150 miliónov dávok očkovacích látok.



Francúzsko začalo v stredu podávať tretiu dávku vakcíny proti koronavírusu ľudom starším ako 65 rokov a ohrozeným skupinám. Podobné kroky zvažujú prijať i španielske zdravotnícke úrady. V stredu tamojšia rada odborníkov na vakcíny odporučila tretiu dávku pre osoby s oslabeným imunitným systémom, akými sú napríklad tí, čo absolvovali transplantáciu. Tretiu dávku chce pre zhruba pol milióna ľudí s veľmi oslabenou imunitou ponúkať aj Británia.



Svetová zdravotnícka organizácia pred dvoma týždňami kritizovala bohaté krajiny za to, že sa náhlia s podávaním tretích dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19, pričom milióny ľudí na svete ešte nedostali ani prvú dávku.