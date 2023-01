ECDC: Nový subvariant XBB.1.5 pre Európu nepredstavuje veľké riziko

Kodaň 13. januára (TASR) — Nový koronavírusový subvariant XBB.1.5, ktorý sa rapídne šíri v USA, nepredstavuje pre väčšinu obyvateľov Európy veľké riziko. Uviedlo to v piatok podľa agentúry DPA Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ktoré však zároveň varovalo, že toto hodnotenie sa môže v najbližších týždňoch zmeniť.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tento týždeň upozornila, že subvariant XBB.1.5 doposiaľ najinfekčnejšou formou koronavírusového variantu omikron. Aktuálne sa rýchlo šíri v Spojených štátoch, kde počas prvého januárového týždňa (do 7.1.) predstavoval 26,7 percenta zaznamenaných prípadov nákazy.



V Európe je zatiaľ výskyt subvariantu XBB.1.5 relatívne nízky, ale stále narastá a podľa modelov by sa tam v priebehu najbližších mesiacov mohol stať dominantným.



ECDC v piatkovom hodnotení uviedlo, že riziko, ktoré prestavuje omikronový subvariant XBB.1.5 pre väčšinovú populáciu krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), zahŕňajúceho krajiny EÚ a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, je zrejme len nízke.



Stredné až vysoké riziko hrozí len zraniteľným skupinám obyvateľstva, ako sú starší a nezaočkovaní ľudia alebo osoby s oslabeným imunitným systémom.



"V súvislosti s XBB.1.5 stále existujú viaceré nejasnosti, takže toto hodnotenie sa môže ešte v priebehu nadchádzajúcich týždňov zmeniť zároveň s tým, ako budú prichádzať nové informácie," varovalo ECDC, ktoré je jednou z agentúr Európskej únie.



Podľa matematických modelov by sa subvariant XBB.1.5 mohol stať dominantným v krajinách EHP v priebehu jedného až dvoch mesiacov. Podľa ECDC však zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by XBB.1.5 vyvolával ťažší priebeh ochorenia COVID-19 než predchádzajúce varianty omikronu.



Nemecký Inštitút Roberta Kocha (RKI) vo štvrtok uviedol, že XBB.1.5 sa zatiaľ našiel len v zhruba jednom percente laboratórne skúmaných vzoriek.



WHO v piatok skrátila odporúčanú dobu karantény pre osoby nakazené ochorením COVID-19. U symptomatických prípadov WHO najnovšie odporúča už len desaťdňovú a u osôb bez príznakov päťdňovú izoláciu. Doposiaľ boli odporúčané doby karantény 13, respektíve desať dní.