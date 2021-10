V Európe sa očakáva ťažká chrípková sezóna

Štokholm 26. októbra (TASR) – Celkový počet zaznamenaných prípadov chrípky počas začínajúcej sezóny v krajinách EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru je zatiaľ nízky, avšak napríklad v Chorvátsku zaznamenali zvýšenú cirkuláciu vírusu nezvyčajne skoro. Informovalo o tom v utorok Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).



Najčastejšie nahlasovaným subtypom vírusu chrípky v uvedených krajinách je variant A(H3N2), ktorý spôsobuje komplikácie predovšetkým starších ľuďom a voči ktorému je očkovanie pomerne málo účinné. Stredisko ECDC zároveň upozorňuje, že epidémia chrípky môže v rozličných európskych krajinách vypuknúť v rôznom čase.



„Prudký nárast chrípkových infekcií počas prebiehajúcej pandémie COVID-19 by mohol mať vážne dôsledky pre starších a ľudí s oslabenou imunitou. Zdravotníctvu už teraz vyťaženému pandémiou COVID-19 by tak pribudla ďalšia záťaž," uviedla hlavná expertka ECDC na chrípku Pasi Penttinenová. Vyzvala preto na ochranu ohrozených skupín.



Ako pripomína ECDC, v Európe počas minulej sezóny zaznamenali 99-percentný pokles prípadov chrípky. Počas zvyčajného vrcholu sezóny bolo približne toľko prípadov, koľko býva obvykle mimo sezóny. Penttinenová si to vysvetľuje tým, že „fyzický odstup a hygiena dokážu účinne oslabiť šírenie chrípky". Zároveň vyzvala na očkovanie proti koronavírusu i chrípke, osobitne zdravotníkov a opatrovateľský personál.



Podľa ECDC sa každoročne nakazí chrípkou približne pätina populácie, pričom každý štvrtý infikovaný má aj príznaky ochorenia. Najviac ohrozenými sú starší ľudia, tehotné ženy a osoby trpiace chronickými ochoreniami – napríklad chorobami dýchacích ciest, srdcovocievnymi ochoreniami, cukrovkou či oslabenou imunitou.