Očakávajú, že do Európy príde viac ľudí s opičími kiahňami

Štokholm 16. augusta (TASR) - Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) podľa svojho piatkového vyhlásenia očakáva, že do Európy príde viac nakazených osôb s novým variantom opičích kiahní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Vyhlásenie prišlo deň po tom, čo vo Švédsku potvrdili prvý prípad kiahní nového variantu mimo kontinentu Afriky. Infikovaná osoba však predtým žila v Afrike.



Pravdepodobnosť rozsiahlejšieho prenosu v Európe je podľa ECDC veľmi nízka za predpokladu, že prípady budú včasne diagnostikované a že sa zavedú kontrolné opatrenia.



Odborníci tvrdia, že nový variant je pravdepodobne nákazlivejší ako predchádzajúce a môže spôsobiť závažnejšiu infekciu. Napriek tomu sa však ochorenie neprenáša ľahko, musí dôjsť k priamemu kontaktu s nakazenou osobou.



Európske krajiny by mali podľa úradu vydať cestovné odporúčania pre ľudí, ktorí smerujú do oblastí postihnutých nákazou alebo sa z nich vracajú. Pre tých, ktorí sú v úzkom kontakte s potenciálne nakazenými osobami z Afriky, je riziko stredne vysoké, uvádza ECDC.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu vyhlásila najvyšší stupeň pohotovosti vzhľadom na vznik niekoľkých ohnísk opičích kiahní v Afrike a nový variant, ktorý môže byť nebezpečnejší.