Prognóza: Omikron môže v Európe do niekoľkých mesiacov nahradiť deltu

Brusel 2. decembra (TASR) - Koronavírusový variant omikron sa môže do niekoľkých mesiacov stať v Európe dominantným a spôsobovať viac než polovicu všetkých prípadov ochorenia COVID-19, upozornilo vo štvrtok Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Informovala o tom agentúra AFP.



"Na základe matematického modelovania ECDC existujú náznaky, že omikron by mohol v priebehu nasledujúcich niekoľko mesiacov byť zodpovedný za viac ako polovicu všetkých infekcií SARS-CoV-2 v EÚ/Európskom hospodárskom priestore," uviedlo ECDC.



Tento odhad je v súlade s predbežnými informáciami o vysokej nákazlivosti variantu omikron, ktorý môže potenciálne vytlačiť v súčasnosti dominantný variant delta.



Ako však pripomína agentúra Reuters, dostatočne presvedčivé dôkazy o nákazlivosti tohto variantu zatiaľ neexistujú. Technická riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre COVID-19 Maria Van Kerkhoveová v stredu avizovala, že tieto údaje budú dostupné v nasledujúcich dňoch.



V Európe potvrdili dovedna niekoľko desiatok prípadov nákazy týmto novým variantom, ktorý prvýkrát objavili a sekvenovali v Juhoafrickej republike.



Odborníci po celom svete zatiaľ vyhodnocujú riziká spojené s omikronom, ktorý disponuje mimoriadne veľkým počtom mutácií. WHO ho zaradila medzi koronavírusové varianty, ktoré vyvolávajú znepokojenie.