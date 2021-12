ECDC: Samotné očkovanie bez ráznych krokov šírenie omikronu nezastaví

Štokholm 15. decembra (TASR) - Európske centrum pre kontrolu chorôb (ECDC) v stredu varovalo, že samotné očkovanie proti koronavírusu nezastaví šírenie variantu omikron a že v tomto smere bude potrebné podniknúť "rázne kroky". Informovala o tom agentúra AFP.



"V súčasnej situácii nám samotné očkovanie neumožní zabrániť dosahu variantu omikron, pretože nebude k dispozícii dostatok času na vyrovnanie rozdielov v miere zaočkovanosti, ktoré stále pretrvávajú," uviedla vo vyhlásení riaditeľka ECDC Andrea Ammonová.



ECDC zvýšilo riziko variantu omikron, čo sa týka hrozby pre verejné zdravie, na "veľmi vysoké". Ammonová uviedla, že "existujú náznaky že v krajinách EÚ a EHS (Európskeho hospodárskeho priestoru) už dochádza ku komunitnému prenosu tohto variantu. Modely ďalšieho vývoja podľa jej slov ukazujú, že "hrozí" ďalší prudký nárast prípadov nákazy. "



ECDC apelovalo na posilnenie a opätovné zavedenie opatrení vrátane nosenia rúšok, dodržiavania hygieny, práce z domu a obmedzenia stretávania sa veľkého množstva ľudí vo verejných priestoroch. "Je nevyhnutné, aby sa v nadchádzajúcich mesiacoch prijali rázne kroky na zníženie šírenia (vírusu) a zmiernenie veľkej zaťaženosti zdravotníckych systémov a na ochranu tých najzraniteľnejších," zdôraznila Ammonová.



Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v utorok povedal, že prípady nákazy variantom omikron hlásilo už 77 krajín a pravdepodobne sa rozšíril už do väčšiny krajín sveta. Poznamenal tiež, že omikron sa šíri bezprecedentne rýchlo v porovnaní s inými známymi variantmi.



Tedros tiež upozornil, že svetové spoločenstvo by nemalo nový variant podceňovať a označovať ho za "mierny". "Aj v prípade, že omikron spôsobuje menej závažné ochorenie, obrovský počet prípadov by opäť mohol prevalcovať nepripravené zdravotné systémy," varoval.