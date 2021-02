ECDC spustilo aplikáciu na sledovanie očkovania proti COVID-19 v EÚ

Brusel 1. februára (TASR) - Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v pondelok oznámilo zavedenie sledovacieho mechanizmu pod názvom Vaccine Tracker, ktorý bude monitorovať dodávky vakcín proti COVID-19 do členských štátov EÚ a ich použitie po prevzatí.



Iniciatívu v tomto smere ohlásila Európska komisia (EK) už dávnejšie, doteraz však zavedenie tohto mechanizmu odkladala. Prvý súbor údajov je už k dispozícii na webovej stránke ECDC, pričom uvedená aplikácia zahŕňa najnovšie údaje o očkovaní hlásené 27 členskými krajinami EÚ a krajinami Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom.



Riaditeľka ECDC Andrea Ammonová v tejto súvislosti spresnila, že aplikácia Vaccine Tracker poskytuje "takmer živý pohľad" na pokrok v očkovaní v Európe. "Očkovacie kampane sa nemajú považovať za preteky o čo najväčší počet zaočkovaných čo najväčšou rýchlosťou. S postupujúcim procesom očkovania bude potrebné, aby stratégie očkovania boli flexibilné a adaptabilné," vysvetlila Ammonová v správe pre médiá.



K spusteniu aplikácie dochádza v čase, keď sa EÚ snaží zaistiť dostatočný počet vakcín a očkovanie v členských štátoch a zároveň prebiehajú právne spory s výrobcami vakcín vzhľadom na oneskorenie nimi sľúbených a zazmluvnených dávok vakcín.



Celkovo bolo doteraz (do 1. februára) do členských štátov EÚ a Nórska distribuovaných 8.148.000 dávok vakcín, avšak medzi jednotlivými krajinami sú veľké rozdiely. Priekopníkom je Írsko, ktoré už stihlo použiť všetky zo 438.000 vakcín dodaných v prvej etape. Belgicko, ktoré dostalo 351.000 dávok, využilo asi 70 percent z nich a Švédsko použilo 56 percent zo 410.000 dávok.











