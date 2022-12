ECDC: Testovať ľudí z Číny je zbytočné, Európania sú imúnnejší

Štokholm 29. decembra (TASR) - Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vo štvrtok vyhlásilo, že povinné testovanie cestujúcich z Číny na koronavírus je "neopodstatnené", a to napriek súčasnému šíreniu nákazy v Číne. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Povinné testovanie prichádzajúcich z Číny zaviedli napríklad Spojené štáty a v Európe Taliansko, ktoré vyzýva aj ostatné krajiny Európskej únie, aby urobili to isté.



ECDC sa však nazdáva, že nárast prípadov covidu v Číne by nemal mať vplyv na epidemiologickú situáciu v krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru "z dôvodu vyššej populačnej imunity a predchádzajúceho výskytu a následného nahradenia variantov, ktoré v súčasnosti cirkulujú v Číne".



Talianske zdravotnícke úrady informovali, že pri sekvenovaní výterov ľudí prichádzajúcich z Číny nezaznamenali žiadne nové varianty koronavírusu.



Európska komisia medzitým zvolala zasadnutie Výboru pre zdravotnú bezpečnosť, aby prerokoval prípadné prijatie opatrení.