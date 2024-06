ECDC: V Európe rastie počet prípadov chorôb prenášaných komármi

Štokholm 12. júna (TASR) – Počet prípadov horúčky dengue a iných chorôb prenášaných komármi v Európe výrazne stúpa, keďže zmena klímy vytvára podmienky, ktoré napomáhajú šíreniu invazívnych komárov. V utorok to konštatovalo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) so sídlom v Štokholme, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



V roku 2023 bolo v regióne zahŕňajúcom Európsku úniu a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko hlásených 130 prípadov horúčky dengue, zatiaľ čo v roku 2022 ich bolo 71. Ide o výrazný nárast v porovnaní s rokmi 2010 - 2021, keď ich za celé toto obdobie zaznamenali 73.



Počet importovaných prípadov tiež rástol: V roku 2022 ich bolo 1572 a v roku 2023 už 4900, čo je najviac od začiatku monitorovania v EÚ v roku 2008.



"Vidíme, že existuje súvislosť medzi vyššími teplotami v lete, miernejšou zimou a šírením komárov do oblastí, kde sa doteraz nevyskytovali," povedala na tlačovej konferencii riaditeľka ECDC Andrea Ammonová.



V prípade západonílskeho vírusu, ktorý infikuje prevažne vtáky a primárne je prenášaný komármi, bolo v roku 2023 hlásených 713 prípadov nákazy v 123 regiónoch v deviatich krajinách EÚ a 67 úmrtí. Zatiaľ čo počet prípadov nákazy klesol z 1133 v roku 2022, počet postihnutých regiónov je najvyšší od roku 2018.



ECDC pripomenulo, že komár piskľavý (Culex pipiens) zodpovedný za šírenie západonílskeho vírusu sa vyskytuje v celom Európskom hospodárskom priestore.



Vírusy spôsobujúce horúčku dengue, ochorenie chikungunya a horúčku zika prenáša komár tigrovaný (Aedes albopictus) pôvodom z juhovýchodnej Ázie, ktorý sa šíri ďalej na sever, východ a západ Európy a podľa ECDC má už stabilné populácie v 13 krajinách.



Komár egyptský (Aedes aegypti), zodpovedný za šírenie žltej zimnice, horúčky dengue, ochorenia chikungunya a horúčky zika, sa nedávno etabloval na Cypre a v niekoľkých odľahlých regiónoch EÚ, ako je Madeira a francúzske karibské ostrovy.