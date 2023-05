ECDC vydalo správu o poznatkoch a poučeniach z pandémie koronavírusu

Štokholm 2. mája (TASR) - Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v utorok zverejnilo dokument o poučeniach z dlhotrvajúcej pandémie koronavírusu. Krajinám môže pomôcť lepšie sa pripraviť na budúce pandémie alebo iné mimoriadne situácie. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Zdravotnícky úrad EÚ so sídlom v Štokholme určil štyri oblasti, v ktorých sa možno z pandémie poučiť. Sú to výhody investovania do pracovnej sily v zdravotníctve, lepšia pripravenosť na ďalšie zdravotné krízy, komunikácia o rizikách a zapojenie komunít a zber a analýza údajov.



Všetky tieto oblasti sú úzko prepojené, zdôraznilo ECDC. Cieľom správy je zdôrazniť opatrenia, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu pripravenosti na pandémiu v Európe.



"Pandémia ochorenia COVID-19 nám dala cenné lekcie. Je preto dôležité preskúmať a posúdiť naše kroky, aby sme určili, čo fungovalo a čo nie," povedala riaditeľka ECDC Andrea Ammonová.



"Musíme byť lepšie pripravení na budúce krízy verejného zdravia, a to prostredníctvom opatrení v rôznych oblastiach," uviedla. To podľa nej zahŕňa investície a posilnenie pracovnej sily vo verejnom zdravotníctve, lepšie sledovanie infekčných chorôb, zlepšenie komunikácie o rizikách a zapojenie komunít a napokon spolupráca medzi organizáciami, krajinami a regiónmi.



Prvý prípad choroby COVID-19 bol zistený v čínskom meste Wu-chan koncom roka 2019, odkiaľ sa rozšíril do ďalších krajín. WHO dňa 11. marca 2020 vyhlásila šírenie koronavírusu SARS-CoV-2 za pandémiu.



Mnohé krajiny spočiatku reagovali výraznými obmedzeniami verejného života a uzavretím hraníc. Vďaka vývoju vakcín sa v roku 2022 podarilo šírenie vírusu do značnej miery potlačiť.