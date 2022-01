Ammonová: Zvýšenie zaočkovanosti môže pomôcť zmierniť vplyv pandémie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Štokholm 27. januára (TASR) - Zvýšením objemu očkovania je možné zmierniť tlak na spoločnosť, ktorý je v súčasnosti spôsobený rozsiahlym šírením koronavírusového variantu omikron. Uviedlo to vo štvrtok Európske centrum pre kontrolu chorôb (ECDC).Riaditeľka ECDC Andrea Ammonová vyjadrila presvedčenie, že rozsiahle preventívne opatrenia v členských štátoch EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) viedli k zvýšeniu spoločenských a hospodárskych nákladov.povedala.Krajiny s veľmi vysokou mierou vakcinácie podľa Ammonovej v oblasti úmrtnosti a hospitalizácií na jednotkách intenzívnej starostlivosti čelia menšiemu tlaku, než počas predchádzajúcich vĺn pandémie.dodala.Miera šírenia koronavírusového variantu omikron v EÚ a v krajinách EHP je podľa ECDC trikrát vyššia, než počas doterajšieho vrcholu pandémie. Veľké množstvá nakazených ľudí vytvárajú významný tlak na mnohé európske krajiny prostredníctvom nárastu hospitalizácii a výpadkov pracovnej sily z dôvodu ochorenia.píše ECDC v tlačovej správe.Eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakidesová upozornila, že koronavírus aj napriek klesajúcemu počtu hospitalizácií osôb s vážnym priebehom ochorenia stále predstavujenajmä pre najzraniteľnejšie skupiny ľudí a pre nezaočkovaných. Najväčšiemu tlaku budú podľa nej čeliť členské krajiny EÚ s najnižšou mierou zaočkovania.povedala a dodala, že je takisto potrené podávať posilňujúce dávky s cieľomPosilnením imunity a vyššou zaočkovanosťou môžeme podľa eurokomisárky očakávať rýchlejší návrat do normálneho spôsobu života. Upozornila však, že si to vyžaduje aj dodržiavanie opatrení, ktoré nemajú