Chemici: Herbicíd glyfosát nemožno označiť za karcinogénnu látku

Brusel 1. júna (TASR) - Kontroverzný herbicíd glyfosát podľa dostupných vedeckých dôkazov nemožno klasifikovať ako karcinogén. Upozornila na to v utorok Európska chemická agentúra (ECHA), ktorá sídli v Helsinkách. Informuje spravodajca TASR.



"Výbor agentúry ECHA pre hodnotenie rizík dospel k svojmu vlastnému nezávislému vedeckému stanovisku: súčasná klasifikácia glyfosátu sa nemení," vyhlásil pre agentúru AFP riaditeľ hodnotenia rizík agentúry ECHA Mark Rasenberg.



Glyfosát, jeden z najpoužívanejších herbicídov na svete, je v súčasnosti klasifikovaný ako "škodlivý pre oči" a "toxický pre vodné prostredie". Avšak Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) ako súčasť Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v marci 2015 klasifikovala glyfosát ako "pravdepodobne karcinogénny" pre ľudí.



"Po dôkladnom preskúmaní vedeckých dôkazov výbor opätovne dospel k záveru, že klasifikácia glyfosátu ako karcinogénu nie je platná," uviedla agentúra ECHA vo svojom oficiálnom vyhlásení.



Posúdenie o tom či je tento herbicíd rizikový pre ľudské zdravie a životné prostredie, je nevyhnutné na to, aby Európska komisia (EK) rozhodla, či rozšíri alebo nerozšíri autorizáciu vydanú na glyfosát pre jednotný trh EÚ.



Už aj pred odborným stanoviskom ECHA sa očakávalo, že eurokomisia predĺži päťročné povolenie na predaj výrobkov obsahujúcich túto látku. Povolenie vyprší 15 decembra tohto roku.



Skúmaním dosahu glyfosátu na ľudské zdravie sa zaoberal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) aj Európska chemická agentúra (ECHA). Obe inštitúcie však oznámili, že na júl 2023 odložili svoje konečné závery o všetkých možných rizikách glyfosátu pre zvieratá, ľudí a životné prostredie. Konečná správa sa pôvodne očakávala v druhom polroku 2022.



Panel pre hodnotenie glyfosátu, ktorý tvoria štyri členské štáty (Francúzsko, Holandsko, Maďarsko a Švédsko), má poskytnúť EFSA aktualizované stanovisko do konca septembra.



Glyfosát je chemická látka, ktorá pomáha (nielen) poľnohospodárom a záhradkárom s ničením nežiaducich burín. Pôvodne ju na trh uviedla americká firma Monsanto ktorá sa neskôr stala súčasťou nemeckého chemického koncernu Bayer.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)