ECOWAS má plán na prípadnú intervenciu v Nigeri

Abuja 4. augusta (TASR) - Šéfovia armád západoafrických krajín sa dohodli na pláne možnej intervencie v Nigeri, oznámil v piatok predstaviteľ Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS). TASR správu prevzala od agentúry AFP.



ECOWAS dal v nedeľu nigerskej junte týždeň na to, aby vrátila moc demokraticky zvolenému prezidentovi Mohamedovi Bazoumovi, inak môže čeliť vojenskej intervencii.



Vojenskí šéfovia krajín združených v ECOWAS-e sa následne tento týždeň niekoľkokrát stretli v nigérijskej metropole Abuja, aby rokovali o možných odpovediach na situáciu v Nigeri.



"Všetky prvky, ktoré by sa použili pri akomkoľvek možnom zásahu vrátanie zdrojov a toho, ako a kde vyšleme sily, boli vypracované," uviedol vyslanec z ECOWAS Abdel-Fatau Musah.



"Chceme, aby diplomacia fungovala a chceme, aby im bol jasne odovzdaný odkaz, že im dávame každú príležitosť na to, aby zvrátili, čo spravili," dodal Musah.



Nigerská junta prisľúbila, že bude "okamžite" reagovať na akúkoľvek intervenciu zo zahraničia.



Vojenské junty v Burkina Faso a Mali, kde taktiež prišlo k prevratom, varovali, že vojenská intervencia v Nigeri by sa rovnala "vyhláseniu vojny".



K vojenskému prevratu v Nigeri prišlo 26. júla, keď prezidentská stráž zajala Bazouma. Toho junta spolu s jeho rodinou už deväť dní drží v prezidentskom sídle v hlavnom meste Niamey. Za nového lídra krajiny sa niekoľko dní po puči vyhlásil vodca pučistov Abdourahmane Tchiani.



V snahe vyriešiť krízu spôsobenú minulotýždňovým vojenským prevratom pricestovala vo štvrtok do Nigeru i delegácia ECOWAS-u. Podľa jej nemenovaného člena však z krajiny odišla bez toho, aby sa stretla Tchianim alebo prezidentom Bazoumom.