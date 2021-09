ECOWAS pozastavil Guinei členstvo vo svojich štruktúrach

Ouagadougou 9. septembra (TASR) - Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) pozastavilo Guinei členstvo vo svojich štruktúrach po tom, ako v tejto krajine došlo v nedeľu k vojenskému prevratu a zadržaniu 83-ročného prezidenta Alphu Condého. Oznámil to burkinský minister zahraničných vecí Alpha Barry, ktorého citovala agentúra AFP.



Barry po mimoriadnom virtuálnom summite ECOWAS-u v súvislosti s udalosťami v Guinei uviedol, že predstavitelia tohto spoločenstva požiadajú o súhlas so svojím krokom voči Guinei Africkú úniu (AÚ) i OSN. Barry dodal, že ECOWAS vyšle do Guiney vo štvrtok svojich mediátorov.



Podľa nemenovaného západného diplomata pôsobiaceho v guinejskej metropole Konakry k prevratu došlo po odvolaní popredného veliteľa guinejských špeciálnych síl. Časť ich príslušníkov sa podľa diplomata následne vzbúrila a obsadila prezidentský palác.



V Guinei vzrástla nespokojnosť s dlhoročným prezidentom po tom, ako sa vlani rozhodol uchádzať o tretí prezidentský mandát napriek platnému obmedzeniu výkonu funkcie hlavy štátu na dve obdobia. Jeho znovuzvolenie vyvolalo vlnu násilných protestov, ktoré si podľa opozície vyžiadali desiatky životov. Guinea patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta napriek tomu, že disponuje bohatými zásobami nerastov.



Udalosti v Guinei okamžite "ostro odsúdil" aj generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý ich označil za "uchopenie vlády silou zbraní". Vyzval tiež na okamžité prepustenie prezidenta Condého.