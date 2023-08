ECOWAS sa stretla v Nigeri s vodcom prevratu aj zvrhnutým prezidentom

Niamey 19. augusta (TASR) - Delegácia Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS), ktorá v sobotu pricestovala do Nigeru na rokovania so strojcami tamojšieho prevratu, sa už stretla s vodcom pučistov, generálom Abdourahamanom Tchianim. Navštívila aj zvrhnutého prezidenta Mohameda Bazouma, ktorý je stále v domácom väzení. Informujú o tom agentúry AFP a DPA odvolávajúce sa na vyjadrenia junty aj svojich zdrojov.



Bazoum bol podľa zdroja AFP "v dobrej nálade", hoci stále nemá zavedenú elektrinu. Jeho stretnutie s delegáciou ECOWAS potvrdil aj novinár miestnej tlačovej agentúry.



Lietadlo s delegáciou ECOWAS pristálo v nigerskej metropole Niamey približne o 13.00 h miestneho času.



K návšteve dochádza po tom, ako šéfovia armád ECOWAS v piatok neskoro večer oznámili, že sú pripravení vojensky zasiahnuť v Nigeri hneď, ako bude vydaný rozkaz. Do Nigeru vyslali delegáciu, vedenú bývalým nigérijským lídrom Abdulsalamim Abubakarom, v nádeji, že sa im rokovaniami podarí zabrániť vojenskej konfrontácii.



Junta v Nigeri, ktorá sa ujala moci 26. júla, vyhlásila, že je ochotná rokovať, no až doteraz blokovala všetky diplomatické snahy združenia ECOWAS, ktoré okrem obnovenia ústavného poriadku požaduje aj návrat zvrhnutého prezidenta Bazouma k moci.



Predstavitelia ECOWAS sa v priebehu soboty stihli stretnúť s viacerými poprednými strojcami prevratu. Podľa oznámenia junty, o ktorom informuje DPA, bol medzi nimi aj generál Tchani, ktorý sa po zmienenom prevrate vyhlásil za nového vládcu Nigeru. Tchani pritom až doteraz odmietal s ECOWAS rokovať a začiatkom augusta sa s obdobnou delegáciou tohto spoločenstva v Nigeri ani nestretol.



Niger s približne 26 miliónmi obyvateľov bol pred prevratom jedným z posledných spojencov USA a európskych štátov v oblasti Sahelu. Francúzsko a USA majú v tejto krajine, ktorá leží na kľúčovej migračnej trase do Európy, dôležité vojenské základne.