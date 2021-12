ECOWAS trvá na tom, aby sa voľby v Mali konali do konca februára

Abuja 12. decembra (TASR) - Lídri krajín západnej Afriky sa v nedeľu na summite v Nigérii zhodli, že voľby v štáte Mali sa musia uskutočniť v pôvodne stanovenom termíne - do konca februára roku 2022. Ak by súčasné vojenské velenie v Mali nepodniklo žiadne kroky na ich zorganizovanie, Združenie krajín západnej Afriky (ECOWAS) v januári uvalí na Mali dodatočné sankcie.



Lídri ECOWAS počas víkendu na summite v Abuji diskutovali o tom, ako reagovať na postoj súčasného vedenia Mali, ktoré nie je schopné uskutočniť prípravy na voľby tak, aby sa konali do konca februára roku 2022 - pred návratom krajiny pod civilnú správu.



Vodca vojenského vedenia Mali, plukovník Assimi Goita pred summitom poslal lídrom ECOWAS list, v ktorom sa zaviazal, že im do 31. januára predloží harmonogram parlamentných a prezidentských volieb.



Goita odôvodnil nutnosť odkladu volieb nestabilnou bezpečnostnou situáciou v krajine, ale aj uskutočnením celoštátnych konzultácií, ktoré sú podľa neho "nevyhnutné" pre mier a stabilitu v Mali.



Tieto konzultácie sa začali v sobotu. Niekoľko organizácií občianskej spoločnosti ich síce bojkotovalo, ale časť obyvateľstva podporila tieto snahy prechodnej vlády.



Od minulého roka došlo v Mali k dvom vojenským prevratom. Armáda pod vedením plukovníka Goitu najprv v auguste 2020 zvrhla vtedajšieho prezidenta Ibrahima Boubacara. V máji 2021 potom Goita zosadil civilné vedenie prechodnej vlády a vymenoval sa za dočasného prezidenta.



Spoločenstvo ECOWAS zrušilo ekonomické sankcie uvalené po prvom prevrate po tom, čo Goita prisľúbil, že prechodné obdobie nebude trvať dlhšie ako 18 mesiacov. Po druhom prevrate ECOWAS opäť pozastavilo Mali členstvo v organizácii, no nerozhodlo o ďalších sankciách. V novembri však ECOWAS uvalilo nové individuálne sankcie na všetkých členov junty, ktorí sú zodpovední za odklad parlamentných volieb plánovaných na február budúceho roka.



Politická situácia v Mali je nestabilná od roku 2012, keď sa tam začalo džihádistické povstanie, ktoré sa rozšírilo aj do susedných štátov Burkina Faso a Niger.