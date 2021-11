Junta v Mali dostala nové sankcie, dôvodom je odklad volieb

Akkra 8. novembra (TASR) — Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) uvalilo nové individuálne sankcie všetkých členov junty v Mali, ktorí sú zodpovední za odklad parlamentných volieb plánovaných na február budúceho roka. Po skončení summitu organizácie v ghanskom hlavnom meste Akkra to v nedeľu pre agentúru AFP povedal šéf komisie ECOWAS-u Jean-Claude Kassi Brou.



Podľa Broua junta poslala ECOWAS-u oficiálny list, v ktorom uviedla, že termín volieb — 27. februára — nie je možné dodržať. Účastníci summitu však trvali na "dôslednom" dodržaní stanoveného termínu. Sankcie preto nadobúdajú účinnosť okamžite a zahŕňajú zákazy cestovania a zmrazenie majetku, uviedol Brou.



Malijská junta vyhostila 26. októbra z krajiny osobitného vyslanca ECOWAS-u Hamidoua Bolyho a vyhlásila ho za personu non grata.



Od minulého roka došlo v Mali k dvom vojenským prevratom. Armáda pod vedením plukovníka Assimiho Goitu najprv v auguste 2020 zvrhla vtedajšieho prezidenta Ibrahima Boubacara. V máji 2021 potom Goita zosadil civilné vedenie prechodnej vlády a vymenoval sa za dočasného prezidenta.



Spoločenstvo ECOWAS zrušilo ekonomické sankcie uvalené po prvom prevrate po tom, čo Goita prisľúbil, že prechodné obdobie nebude trvať dlhšie ako 18 mesiacov. Po druhom prevrate opäť pozastavilo Mali členstvo v organizácii, no nerozhodlo o ďalších sankciách.



Politická situácia v Mali je nestabilná od roku 2012, keď sa tam začalo džihádistické povstanie, ktoré sa rozšírilo aj do susedných štátov Burkina Faso a Niger.