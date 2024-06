Komisia proti rasizmu: Prístup k utečencom v Európe nie je rovnaký

Štrasburg 20. júna (TASR) — S Ukrajincami, ktorí utiekli zo svojej vlasti pred inváziou ruských síl, sa zaobchádza lepšie ako s ľuďmi vysídlenými v dôsledku iných prebiehajúcich vojen a núdzových situácií. Vo svojej výročnej správe zverejnenej vo štvrtok to konštatovala Európska komisia proti rasizmu a intolerancii (ECRI), ktorá je nezávislým orgánom Rady Európy, informuje agentúra Reuters.



V celej Európe je asi šesť miliónov vysídlených Ukrajincov. Podľa ECRI sa od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 na podporu Ukrajincov vynaložilo "obdivuhodné úsilie".



Komisia však zistila, že zaobchádzanie s ľuďmi z Ukrajiny sa líšilo v závislosti od ich etnickej príslušnosti. Napríklad ubytovanie ponúkané Rómom s ukrajinským občianstvom bolo nižšej kvality ako to, ktoré bolo ponúkané iným Ukrajincom v rovnakej situácii.



Zistili sa aj značné rozdiely medzi kvalitou prijímacích stredísk a služieb poskytovaných Ukrajincom v porovnaní s utečencami a žiadateľmi o azyl z iných krajín. ECRI v tejto súvislosti zdôraznila, že všetkým vysídleným ľuďom bez ohľadu na ich národnosť, farbu pleti alebo náboženstvo by sa mala poskytnúť primeraná ochrana a podpora.



V správe ECRI pokrývajúcej obdobie od 1. januára do 31. decembra 2023 sa ďalej uvádza, že počet nenávistných incidentov voči moslimom sa zvýšil po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra. "Moslimom sa pripísala vina za útok na základe stereotypov o celých komunitách," uviedla ECRI.



Viaceré európske krajiny tiež zaznamenali nárast antisemitizmu, od nenávistných prejavov vrátane vyhrážok smrťou a vandalizmu až po fyzické útoky voči židom.



„Jednotlivci, ktorí nosia viditeľné náboženské symboly alebo tradičné oblečenie, boli niekedy vykresľovaní ako osoby spájané s terorizmom alebo extrémizmom. Týka sa to najmä moslimských školáčok v niektorých krajinách,“ píše sa v správe.



ECRI združuje odborníkov na boj proti rasizmu, antisemitizmu a homofóbii, ktorých menujú členské štáty Rady Európy. Výbor pravidelne hodnotí situáciu v 46 krajinách Rady Európy.