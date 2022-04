Ed Sheeran uspel v súdnom spore o autorské práva k Shape of You

Londýn 6. apríla (TASR) - Britský spevák Ed Sheeran v stredu uspel v súdnom spore o autorské práva k svojej piesni Shape of You. TASR správu prevzala za agentúry AP.



Sudca Antony Zavaroli v stredu rozhodol, že Sheeran pri písaní svojej skladby vydanej v januári 2017 "zámerne a ani mimovoľne" neskopíroval frázu z piesne Oh Why z roku 2015, ktorej autorom je Sami Chokri.



Sheeran a spoluautori textu Steven McCutcheon a John McDaid odmietli obvinenia, že v piesni použili časť textu skladby Oh My, ktorej autorom je Chokri. Ten vystupuje pod menom Sami Switch, dodáva AP. McDaid je členom škótskej rokovej formácie Snow Patrol.







Súdne konanie bolo začaté v roku 2018 a Sheeran sa v marci tohto roka postavil pred súd.



Shape of You bola v roku najpredávanejšou skladbou v Spojenom kráľovstve, pripomína AP. Sheeran za ňu v roku 2018 získal cenu Grammy v kategórii najlepší sólový popový výkon.