EDA: EÚ sa v Afrike nedostatočne sústreďuje na príčiny migrácie

Brusel/Luxemburg 25. septembra (TASR) - Núdzový trustový fond EÚ pre Afriku (EUTF) vo výške päť miliárd eur sa nesústreďuje dostatočne na priority, ktoré by riešili základné príčiny nestability, nelegálnej migrácie a vysídľovania na africkom kontinente. Na stredajšiu správu Európskeho dvora audítorov (EDA) upozornil spravodajca TASR.



Audítori už v roku 2018 vyzývali, aby bola podpora z EUTF lepšie zacielená. Stále sú však finančné prostriedky určené na riešenie migrácie príliš rozptýlené a financuje sa z nich príliš široká škála opatrení v oblasti rozvoja, humanitárnej pomoci a bezpečnosti. A vykazované výsledky nie sú dostatočne presné a neriešia sa dostatočne ani riziká v oblasti ľudských práv.



Migračné toky z Afriky do EÚ dosiahli vrchol v období 2014 – 2016. Európska komisia (EK) v roku 2015 vytvorila EUTF s cieľom reagovať na rôzne krízy v troch afrických regiónoch: Sahel a Čadské jazero, Africký roh a severná Afrika.



"Rozptýlenie pomoci bez strategického zamerania nedáva záruku výsledkov. Hoci EUTF pomohol udržať migráciu v popredí rozvojovej a politickej agendy, kritika platí, pretože sme nezaznamenali žiadne zásadné zmeny vo vízii fondu, ktorá zostáva príliš široká," uviedla v správe pre médiá členka EDA zodpovedná za tento audit Bettina Jakobsenová.



Projekty EUTF vytvorili mnoho výsledkov a čiastočne dosiahli svoje ciele. Všetky projekty, ktoré audítori preverovali, reagovali na potreby, ale nie vždy na tie najnaliehavejšie. Z ukazovateľov používaných na monitorovanie výsledkov projektov nevyplýva, či sú udržateľné alebo či pomohli riešiť základné príčiny nestability, migrácie a vysídľovania obyvateľstva.



Na rozdiel od predchádzajúcej pomoci sa EUTF snažil finančnú podporu viac orientovať na informácie založené na dôkazoch. Komisia vypracovala nové prístupy na zber informácií o základných príčinách migrácie a na identifikáciu rizík v oblasti ľudských práv v nestabilnom prostredí.



Vzhľadom na to, že tieto riziká sú v Líbyi vyššie, EK po prvýkrát poverila ich monitorovaním tretie strany, ktoré môžu byť užitočným zdrojom informácií. Nemá však formálne postupy na oznamovanie, zaznamenávanie a sledovanie prípadov údajného porušovania ľudských práv v súvislosti s projektmi financovanými EÚ. Neexistuje systém, ktorý by preukázal, že takéto prípady boli vyšetrené a zohľadnené pri rozhodovaní, či má EÚ vo financovaní pokračovať, alebo ho pozastaviť.



EDA vydal niekoľko odporúčaní a žiada eurokomisiu, aby ich urýchlene vykonala s cieľom zlepšiť financovanie v záverečnej fáze fondu, ktorá sa skončí v roku 2025. Komisia by sa podľa audítorov mala lepšie zamerať na geografické oblasti a príjemcov pomoci na základe dôkazov, lepšie identifikovať riziká v oblasti ľudských práv a prijať zmierňujúce opatrenia.











