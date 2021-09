EDA: EÚ slabo spolupracuje s tretími krajinami pri vracaní migrantov

Brusel/Luxemburg 13. septembra (TASR) - Spolupráca Európskej únie s krajinami mimo eurobloku nie je účinná pri zabezpečovaní toho, aby sa migranti, ktorí sa nelegálne zdržiavajú na území Únie, vrátili do svojich krajín. Vyplýva to z pondelok zverejnenej správy Európskeho dvora audítorov (EDA).



Osobitná správa naznačila, že v rokoch 2015 až 2020 dosiahla EÚ len obmedzený pokrok v uzatváraní readmisných dohôd s tretími krajinami a prijaté opatrenia neboli dostatočne zjednodušené na to, aby zaistili, že krajiny mimo EÚ si budú plniť svoje záväzky v oblasti readmisie.



Každý rok od roku 2008 dostalo príkaz opustiť EÚ približne pol milióna osôb, ktoré nie sú občanmi EÚ, pretože do Únie vstúpili alebo v nej zostali bez povolenia. Avšak do svojej vlastnej krajiny sa v skutočnosti vráti menej ako jedna z piatich osôb.



Jedným z dôvodov nízkeho počtu navrátených migrantov je zložitá spolupráca s krajinami ich pôvodu. EÚ už uzavrela 18 readmisných dohôd a otvorila rokovania so šiestimi ďalšími krajinami.



Hoci EÚ viedla dialóg a rokovania s krajinami, odkiaľ pochádza väčšina nelegálnych migrantov, ktorí sa tam nevrátili, audítori poznamenali, že výsledky za roky 2015 až 2020 boli pomerne obmedzené. Rokovania o readmisných dohodách totiž často ohrozujú sporné body, ako je povinné zahrnutie doložky o štátnych príslušníkoch tretích krajín, proti ktorej sa často stavajú krajiny mimo EÚ.



Ďalším nedostatkom, na ktorý EDA poukázala v správe, je nedostatočná synergia v rámci samotnej EÚ. Únia nie vždy vystupuje jednotne voči tretím krajinám a Európska komisia nie vždy zapojila kľúčové členské štáty, aby tým uľahčila proces rokovaní. Niektoré krajiny mimo EÚ preto nevidia pridanú hodnotu uzatvorenia readmisnej dohody a uprednostňujú dvojstrannú spoluprácu - najmä ak majú prospech z veľkorysých dvojstranných dohôd s niektorými štátmi EÚ.



Audítori nezistili dostatočný pokrok, ani pokiaľ ide o motivovanie krajín mimo EÚ, aby si plnili svoje záväzky v oblasti readmisie.



Spomedzi mnohých nástrojov, ktoré má EÚ k dispozícii, audítori identifikovali hmatateľné výsledky len v prípade jedného: vízovej politiky EÚ, ktorej revidované ustanovenia môžu pomôcť motivovať krajiny mimo EÚ k spolupráci v oblasti readmisie.







