Audítori: Inštitúcie EÚ nevedia prilákať zamestnancov určitých typov

Brusel/Luxemburg 8. novembra (TASR) - Inštitúcie EÚ by mali zintenzívniť svoje úsilie, aby naplnili potrebu čoraz rozmanitejšej pracovnej sily. Vyplýva to zo správy, ktorú vo štvrtok zverejnil Európsky dvor audítorov (EDA), informuje bruselský spravodajca TASR.



Audítori upozornili, že aj napriek flexibilnému pracovnoprávnemu rámcu a nedávnym zlepšeniam sa európskej verejnej službe stále nedarí prilákať zamestnancov s určitými špecifickými profilmi. Euroinštitúcie sa v niektorých oblastiach politiky príliš spoliehajú na dočasných zamestnancov, čo môže ohroziť kontinuitu činností. Ďalšími problémami sú starnúca pracovná sila, nerovnováha geografického zastúpenia podľa členských krajín a príliš rigidný výkonnostný rámec.



Správa pripomenula, že pre EÚ pracuje na základe rôznych typov zmlúv vyše 50.000 zamestnancov: stálych úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov.



Najväčším zamestnávateľom spomedzi euroinštitúcií je Európska komisia s približne 30.000 zamestnancami, za ňou nasleduje Európsky parlament s približne 7000 zamestnancami a Rada EÚ, ktorá ich eviduje okolo 3000.



"Inštitúciám EÚ sa ani napriek tomu, že ponúkajú moderné a flexibilné pracovné podmienky, nedarí prilákať určité špecifické profily a národnosti," uviedol v správe pre médiá Jorg Kristijan Petrovič, člen EDA zodpovedný za tento audit. Upozornil, že odporúčania audítorov majú inštitúciám EÚ pomôcť lepšie riadiť svoju pracovnú silu, stať sa atraktívnejším zamestnávateľom a zlepšiť kariérne vyhliadky svojich zamestnancov.



V priebehu rokov sa počet úloh, ktoré inštitúcie EÚ vykonávajú, zvyšoval, no počet pracovných miest nie. Inštitúcie EÚ riešili vznikajúce priority prerozdelením zamestnancov tam, kde boli najviac potrební, a diverzifikáciou spôsobov náboru. V dôsledku toho sú čoraz viac závislé od zamestnancov so zmluvami na dobu určitú, kde hrozí riziko, že činnosť inštitúcií môže byť po skončení platnosti týchto zmlúv narušená.



Hoci v budúcnosti by tento problém mohla do určitej miery zmierniť umelá inteligencia, audítori zdôrazňujú, že euroinštitúcie by mali urobiť viac na riešenie problémov zvýšeného pracovného zaťaženia.



Podľa EDA inštitúcie EÚ ponúkajú pracovné podmienky, ktoré zodpovedajú očakávaniam modernej pracovnej sily v zahraničí. Ich platy sú porovnateľné s platmi, ktoré ponúkajú iné medzinárodné organizácie. Pre euroinštitúcie je však stále ťažké prilákať kandidátov zo všetkých členských štátov a zaistiť tak rovnomerné geografické zastúpenie zamestnancov. Takisto majú problém s prijímaním a udržaním si kľúčových zamestnancov, ako sú experti v oblasti IT.



Inštitúcie navyše napriek iniciatívam zameraným na mladých absolventov nedokázali prilákať v dostatočnom počte mladších zamestnancov, aby kompenzovali starnúcu pracovnú silu.