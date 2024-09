EDA: Je predčasné považovať EÚ za pripravenú na ďalšie zdravotné krízy

Brusel/Luxemburg 4. septembra (TASR) - Zdravotná kríza spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 zastihla EÚ čiastočne nepripravenú. Vyplýva to zo správy, ktorú v stredu zverejnil Európsky dvor audítorov (EDA), informuje spravodajca TASR.



Audítori upozornili, že hoci dve zdravotnícke agentúry EÚ, ktoré mali na starosti riešenie krízy, si počínali dobre, pandémia odhalila aj nedostatky.



Podľa správy EDA je zatiaľ predčasné považovať EÚ za plne pripravenú na riešenie závažných kríz v oblasti verejného zdravia.



Dve zdravotnícke agentúry EÚ, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európska agentúra pre lieky (EMA), boli v prvej línii reakcie na pandémiu koronavírusu. Audítori zistili, že ECDC spočiatku podcenilo vážnosť situácie a pravdepodobnosť zavlečenia vírusu do EÚ považovalo za nízku. Potrebu okamžitých cielených opatrení uznalo až 12. marca 2020, tri dni po tom, ako Taliansko vyhlásilo vnútroštátne obmedzenie pohybu osôb.



"Aj zdravotnícke agentúry EÚ boli ohromené silou a rýchlosťou, akou sa pandémia COVID-19 šírila. Po štyroch rokoch sa získané skúsenosti musia účinne uplatňovať na úrovni EÚ, aby sa táto história znovu nezopakovala," uviedol pre médiá Joao Leao, člen EDA zodpovedný za tento audit.



Na začiatku bol počet nahlásených infekcií vo veľkej miere závislý od stratégií testovania členských štátov. To isté platilo aj pre pripisovanie úmrtí na COVID-19.



Audítori skonštatovali, že sa mohli viac využívať spoľahlivejšie techniky, napríklad analýza koncentrácie vírusu v odpadových vodách. Okrem toho ECDC niekedy vydalo hodnotenia rizík, usmernenia a informácie pre verejnosť príliš neskoro a viaceré krajiny EÚ nedbali na rady ECDC.



Podľa názoru audítorov sa EMA rýchlo prispôsobila situácii. V počiatočných fázach pandémie kontaktovala potenciálnych vývojárov vakcín a liečebných postupov a prijala opatrenia na urýchlenie schvaľovacieho procesu. EMA zároveň pomáhala čeliť nedostatku liekov počas pandémie. Jediným skutočným problémom bolo, že agentúra nedokázala podporiť klinické skúšky v EÚ.



Európska komisia na základe skúseností získaných v počiatočných fázach pandémie prijala súbor rozhodnutí a plánov. Mandáty ECDC a EMA boli posilnené a eurokomisia zrevidovala návrhy na revíziu farmaceutických právnych predpisov EÚ zameraných na urýchlenie procesov schvaľovania nových liekov. Tieto opatrenia vyplnili niektoré nedostatky v schopnosti EÚ reagovať na krízové zdravotné situácie, audítori však upozornili, že výsledkom je zložitejší organizačný rámec.



V roku 2021 bol zriadený Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA), ktorý má dohliadať na vývoj, výrobu a distribúciu liekov, vakcín a iných produktov v prípade núdzovej situácie. Problémom podľa EDA je, že niektoré povinnosti a právomoci HERA sú podobné ako povinnosti a právomoci ECDC. Audítori preto vyzývajú na úzku spoluprácu oboch orgánov, aby sa predišlo duplicite práce.