EDA: Ochrana pred podvodmi v pláne obnovy EÚ má slabé miesta
Audítorské kontroly boli pred prvou platbou ukončené len v 17 z 27 členských štátov.
Autor TASR
Brusel/Luxemburg 11. februára (TASR) - Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF), hlavný nástroj fondu Európskej únie (EÚ) na obnovu po pandémii vo výške 650 miliárd eur, vykazuje viaceré nedostatky v odhaľovaní, oznamovaní a náprave podvodov. Vyplýva to zo stredajšej správy Európskeho dvora audítorov (EDA). Audit viedla členka EDA Katarína Kaszasová, pôvodom zo Slovenska, no Slovensko nebolo predmetom auditu, informuje spravodajca TASR.
Audítorské kontroly boli pred prvou platbou ukončené len v 17 z 27 členských štátov. Zostávajúcim desiatim členským štátom sa uhradili prvé platby z RRF bez dostatočného dôkazu o účinnosti ich systémov kontroly na boj proti podvodom. Hĺbkový audit sa zameral na štyri krajiny - Dánsko, Rumunsko, Španielsko a Taliansko.
Slovensko nebolo predmetom auditu, ale hlavná manažérka EDA Judit Oroszki pre TASR potvrdila, že SR v sledovanom období nahlásila dva prípady Európskej prokuratúre (EPPO) a jeden prípad Európskej komisii (EK).
Správa EDA uvádza, že hoci sú krajiny EÚ povinné vymáhať peniaze, ktoré koneční príjemcovia vynaložili podvodným spôsobom, nemusia ich vrátiť do rozpočtu EÚ. V dôsledku toho sú financie EÚ chránené v menšej miere, ako by mohli byť.
Európska komisia a členské štáty nesú spoločnú zodpovednosť za boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ. Vnútroštátne orgány musia eurokomisii poskytnúť záruky o účinnosti systémov predchádzania podvodom, ich odhaľovania a nápravy.
„Vzhľadom na veľkosť fondu obnovy, jeho nový mechanizmus financovania a riziko poškodenia dobrého mena v dôsledku podvodov, EÚ a jej členské štáty mali zaviesť účinnejšie systémy boja proti podvodom,“ uviedla v správe Katarína Kaszasová. Dodala, že Únia je naďalej vystavená podvodom v rámci RRF, a to z dôvodu nedostatkov v pravidlách vymáhania, neúplných údajov o podvodoch a problémov vo vykazovaní.
Audítori zistili, že špecifikácie EÚ pre systémy členských štátov na boj proti podvodom stanovené v nariadení o RRF neboli dostatočne podrobné. Komisia následne prijala kroky na posilnenie požiadaviek prostredníctvom dvojstranných dohôd o financovaní, ale nevyjadrila sa jasne k povahe vnútroštátnych overovaní v oblasti boja proti podvodom.
V prípade RRF eurokomisia nebola dosť dôsledná pri kontrolách, tvrdí EDA. Nekontrolovala v plnej miere povinnosti všetkých vnútroštátnych orgánov pre RRF. V desiatich krajinách EK dokončila kontroly až po prvom kole platieb, keď nemala dostatočné dôkazy o tom, že vnútroštátne systémy boja proti podvodom boli účinné.
Situáciu zhoršili nedostatky v odhaľovaní podvodov. Mnohé krajiny nedostatočne využívali potenciál hĺbkovej analýzy údajov a analytiky, ktoré sú spolu s kontrolami a oznamovaním protispoločenskej činnosti kľúčové pri odhaľovaní podvodov.
Na informovanie EK o prípadoch podozrenia z podvodu, ktoré môžu mať vplyv na financie EÚ, neexistujú štandardné pravidlá, preto členské štáty uplatňujú rôzne kritériá na určenie toho, čo predstavuje tento druh podvodu a rozsah podvodov v RRF sa preto nedá presne odhadnúť.
Na rozdiel od iných programov EÚ, pri RRF členské krajiny nie sú povinné vrátiť do rozpočtu EÚ sumy, ktoré získajú späť od podvodníkov. Výnimkou sú situácie, keď EK považuje ich vymáhanie za nedostatočné a iniciuje vlastné. Po ukončení mechanizmu, o niekoľko mesiacov, to však už eurokomisia nebude môcť robiť. Vyvoláva to znepokojenie, pretože najväčšie investície v krajinách EÚ sú naplánované na posledné mesiace existencie RRF a väčšina opráv podvodov bude možná až po tomto dátume.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
