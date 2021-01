EDA: Pomoc na vzdelávanie by sa mala zamerať viac na dievčatá

Brusel/Luxemburg 21. januára (TASR) - Humanitárna pomoc EÚ určená na vzdelávanie v núdzových a dlhotrvajúcich krízových situáciách fungovala v posledných rokoch pomerne dobre prostredníctvom projektov pomoci. Vyplýva to zo štvrtkovej správy Európskeho dvora audítorov (EDA).



Správa európskych audítorov hovorí aj o niekoľkých nedostatkoch. Upozornila napríklad, že podporu EÚ dostáva celkovo viac chlapcov, hoci v regiónoch, kde prebieha konflikt, je väčšia pravdepodobnosť, že do školy prestanú chodiť dievčatá. Pretože musia vykonávať práce v domácnosti, sú viac vystavené násiliu a neraz aj skorému manželstvu.



EDA upozornila na odhady, podľa ktorých v rozvojových krajinách nenavštevuje základnú školu 64 miliónov detí. Polovica z nich žije v oblastiach zasiahnutých konfliktom. Prístup k vzdelávaniu im poskytuje možnosť učiť sa a tiež fyzickú ochranu, ako aj vedomosti a zručnosti, ktoré im môžu zachrániť život. Európska komisia nedávno zvýšila podiel pomoci na vzdelávanie na 10 percent zo svojej celkovej humanitárnej pomoci, čo v roku 2019 predstavovalo približne 160 miliónov eur.



Audítori skonštatovali, že pomoc EÚ pomohla obnoviť a zachovať prístup k bezpečnému a kvalitnému vzdelávaniu počas humanitárnych kríz. Projekty boli dobre koordinované a eurokomisia riešila problémy, ktoré zistila počas svojich monitorovacích návštev. Vďaka tomu mohla byť splnená väčšina cieľov projektov.



"S pomerne obmedzenými prostriedkami bola EÚ schopná pomôcť v oblastiach zasiahnutých krízami mnohým deťom, ktoré nechodia do školy," uviedol Hannu Takkula, člen EDA zodpovedný za túto správu.



Väčšina podporovaných projektov však podľa EDA trvá príliš krátko - 10 až 12 mesiacov - na to, aby sa pokryli viacročné potreby vzdelávania detí v dlhotrvajúcich krízach. To znamená, že pomoc EÚ bola menej efektívna a menej schopná poskytnúť udržateľné riešenia. Komisia by preto mala zlepšiť analýzy nákladov s cieľom dosiahnuť viac za rovnaké množstvo peňazí.





Spravodajca TASR Jaromír Novak