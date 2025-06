Audítori vyzývajú na lepší prístup pri riadení humanitárnej pomoci EÚ

Luxemburg 18. júna (TASR) - Európsky dvor audítorov (EDA) vo svojej správe zverejnenej v stredu upozorňuje na nedostatočné riešenie osobitných rizík spojených s poskytovaním humanitárnej pomoci Európskej únie na diaľku. Poukazuje na problémy v riadení, nedostatočnú certifikáciu partnerov a nepresné či neúplné podávanie správ, čo ohrozuje efektívnosť a transparentnosť pomoci v ťažko prístupných oblastiach, informuje TASR.



Európska komisia (EK) poskytuje humanitárnu pomoc prostredníctvom prístupu riadenia na diaľku cez partnerské organizácie v oblastiach, ktoré sú kvôli bezpečnostným rizikám alebo obmedzeniam miestnych úradov ťažko dostupné. Podľa audítorov však tento spôsob vykazuje viaceré nedostatky, ktoré si vyžadujú riešenie.



EDA upozorňuje, že riadenie humanitárnych činností na diaľku prináša nepresné posúdenia potrieb založené na neoverených, nespoľahlivých alebo skreslených informáciách. Nedostatočná koordinácia či znížená kvalita realizácie tiež znižuje účinnosť pomoci.



V rokoch 2019 až 2023 EK schválila 164 humanitárnych opatrení s prvkami riadenia na diaľku v desiatich krajinách v hodnote 918 miliónov eur (asi osem percent celkových výdavkov EÚ na humanitárnu pomoc v danom období). Audítori preverili vzorku opatrení v Somálsku, Sýrii a na Ukrajine.



„Humanitárni pracovníci sa často nedostanú k ľuďom v núdzi,“ uviedla Bettina Jakobsenová, členka EDA zodpovedná za audit. „EÚ má užitočný rámec na poskytovanie pomoci na záchranu života aj v ťažko prístupných oblastiach. Všetci chceme, aby poskytovanie pomoci fungovalo čo najlepšie, a preto žiadame zlepšenie,“ dodala.



Audítori podľa správy zistili aj nedostatky v koncepcii prístupu EK k riadeniu na diaľku a v spôsobe jeho vykonávania. Platné usmernenie podľa nich obsahuje nejasnú a zastaranú definíciu riadenia na diaľku. To môže mať vplyv na monitorovanie a vykazovanie činností financovaných EÚ.



EDA zároveň poukázal na to, že implementujúci partneri z radov mimovládnych organizácií (MVO) financovaní z prostriedkov EÚ nie sú certifikovaní, pokiaľ ide o ich schopnosť realizovať finančné prostriedky EÚ v súlade so zásadami a pravidlami Únie v oblasti humanitárnej pomoci.



Audítori tiež zistili problémy pri podávaní správ zo strany partnerov v oblasti humanitárnej pomoci a niektoré správy o riadení na diaľku boli nepresné alebo v nich chýbali informácie. Skutočnosť, že od partnerov sa takisto nevyžaduje, aby uvádzali, aké opatrenia boli riadené na diaľku, znamená, že zainteresované strany nie sú informované o krajinách, činnostiach, financovaní, rozsahu a výsledkoch dosiahnutých v rámci tohto prístupu. Podávanie správ by preto malo byť podľa audítorov transparentnejšie.