Eddie Vedder, frontman Pearl Jam, má 60 rokov

Evanston/Bratislava 22. decembra (TASR) - Na svetovej hudobnej scéne sa Eddie Vedder presadil na začiatku 90. rokov minulého storočia ako spevák a gitarista skupiny Pearl Jam, ktorá patrí medzi najzásadnejšie hudobné formácie alternatívneho rockového štýlu grunge. Skupina na čele s Vedderom, ktorého charakteristický hlas dodáva skladbám kapely neopakovateľný výraz, dosiahla výrazný úspech už debutovým albumom Ten z roku 1991. Americký spevák, gitarista a pesničkár, ktorý bude mať v pondelok 23. decembra 60 rokov, vydal aj tri sólové albumy. Pesničky z jeho debutového sólového albumu Into the Wild (2007) boli súčasťou soundtracku k rovnomennému filmu.



V roku 1993 sa Vedder objavil na obálke časopisu Time a písalo sa o ňom ako o najvýraznejšom hovorcovi vtedajšej mladej generácie. V podstate sa mu ako jedinému z reprezentantov grungeovej hudobnej scény podarilo vymaniť z tieňa Kurta Cobaina, lídra Nirvany a kultového predstaviteľa tohto žánru. Pearl Jam si aj po skončení zlatej éry grunge udržala mnohých priaznivcov aj v ďalších dekádach.



Eddie Vedder sa narodil 23. decembra 1964 v meste Evanston, neďaleko Chicaga. Jeho rodičia Karen Lee Vedder a Edward Louis Severson, Jr., mu dali meno Edward Louis Severson III. Už po roku od jeho narodenia sa rodičia rozviedli, pričom zakrátko sa druhým manželom jeho matky stal Peter Mueller, ktorého budúci frontman Pearl Jam dlho považoval za svojho biologického otca.



V polovici 70. rokov sa rodina, v ktorej mal Eddie Vedder troch nevlastných súrodencov, presťahovala do San Diega v Kalifornii, kde sa začal venovať hudbe a surfovaniu. Ešte ako tínedžera ho postihol ďalší rozvod jeho matky. Neodišiel však s matkou do Chicaga, ale ostal v Kalifornii s Muellerom.



Krátko na to, sa dozvedel pravdu o svojom, vtedy už mŕtvom biologickom otcovi, s ktorým sa podľa informácii stretol ako malé dieťa, ale myslel si, že Severson je dlhoročný rodinný priateľ. Text Alone, neskoršieho hitu Pearl Jam napísal Vedder aj pod dojmom týchto udalostí.



Po tom, ako sa dozvedel pravdu, sa odsťahoval od Muellera, pokúšal sa sám uživiť a dokončiť posledný ročník strednej školy. To sa mu nepodarilo, a tak odišiel za matkou do Chicaga a zmenil si aj priezvisko na Vedder. Do San Diega sa vrátil v roku 1984 a pôsobil v kapelách Indian Style či Bad Radio.



Zlom v jeho živote a tiež v hudobnej kariére nastal v roku 1990, keď sa dostal k nahrávke začínajúcej kapely zo Seattlu, ktorá hľadala speváka. Vypočul si nahrávku a k trom skladbám napísal texty, ktoré sa stali základom budúcich hitov Pearl Jam.



Kapela vznikla v roku 1990 v mekke štýlu grunge v Seattli a založili ju bývalí členovia skupiny Mother Love Bone Jeff Ament a Stone Gossard, ku ktorým sa pridal bývalý bubeník Red Hot Chili Peppers Jack Irons a následne aj Eddie Vedder. V roku 1991 vydala kapela debutový album Ten s hitmi Once, Alive, Black či Jeremy. Nahrávka zaznamenala veľký úspech aj z komerčného hľadiska.



O dva roky neskôr vydala kapela druhý album Vs. a v roku 1994 tretiu štúdiovú nahrávku Vitalogy. Medzi ďalšie štúdiové albumy Pearl Jam, patria No Code (1996), Yield (1998), Binaural (2000), Riot Act (2002), Pearl Jam (2006), Backspacer (2009), Lightning Bolt (2013), Gigaton (2020), Dark Matter (2024).



Po úspechoch Pearl Jam trvalo dosť dlho, kým Vedder nahral celý album vlastných skladieb mimo svojej domovskej kapely. Pred prvou sólovkou prispel do soundtrackov filmov Mŕtvy muž prichádza (r. Tim Robbins, 1995), I am Sam (r. Jessie Nelsonová, 2001) či k snímke A Brokedown Melody (r. Chris Malloy, 2004).



V roku 2007 vyšiel Vedderovi debutový sólový album Into the Wild, skladby z ktorého boli aj súčasťou soundtracku rovnomenného filmu herca a režiséra Seana Penna. V roku 2008 získal Vedder Zlatý glóbus za pieseň Guaranteed z tohto filmu, na Slovensku známeho ako Útek do divočiny.



Druhý sólový album Ukulele Songs vydal o štyri roky neskôr. Album je kolekciou pôvodných piesní i cover verzií hraných na ukulele. Nahrávku v roku 2012 nominovali na cenu Grammy v kategórii Najlepší folkový album.



V roku 2021 prispel Vedder na soundtrack k ďalšiemu filmu Seana Penna Flag Day. O rok neskôr sa prezentoval tretím sólovým projektom s názvom Earthling, ktorým sa pokúsil urobiť prierez svojou dovtedajšou tvorbou. Nadviazal na Pearl Jam, ale ukázal aj iné žánrové polohy sebavyjadrenia.



Prvýkrát sa Vedder oženil v roku 1994 s hudobníčkou Beth Lieblingovou, s ktorou sa rozviedol v roku 2000. V roku 2010 si za manželku zobral modelku Jill McCormickovú, s ktorou má dve dcéry.



Eddie Vedder, ktorého v roku 2017 uviedli ako člena Pearl Jam do Rokenrolovej sieni slávy, je veľkým fanúšikom tímov Chicago Bulls, Chicago Bears a Chicago Cubs.







