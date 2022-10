Edinburgh sa ospravedlnil za svoju úlohu v otrokárstve a kolonializme

Edinburgh 27. októbra (TASR) - Škótske hlavné mesto Edinburgh sa vo štvrtok verejne ospravedlnilo za úlohu, ktorú zohralo v otrokárstve a kolonializme. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Predseda edinburskej mestskej rady Robert Aldridge predniesol ospravedlnenie na úvod plenárneho zasadnutia mestskej rady v rokovacej sále radnice. "Ako občiansky líder mesta a predseda rady sa ospravedlňujem všetkým, ktorí v minulosti zažili nesmierne fyzické a psychické týranie v dôsledku účasti nášho mesta na kolonializme a otrokárstve," povedal Aldridge.



"Dôsledky kolonializmu a otrokárstva sú hlboko vtlačené do štruktúry nášho mesta - v budovách, inštitúciách a dokonca aj v spôsobe, akým je Edinburgh usporiadaný. Nemôžeme poprieť výhody, ktoré mesto v priebehu rokov získalo z vykorisťovania iných, a to najmä afrického kontinentu a jeho národov," dodal.



Občianske ospravedlnenie nadväzuje na odporúčania nezávislej komisie, ktorá skúmala prepojenie škótskeho hlavného mesta s obchodom s otrokmi a kultúrou kolonializmu.



V marci sa ospravedlnilo za svoju úlohu v transatlantickom obchode s otrokmi aj mesto Glasgow, najväčšia škótska metropola. Predsedníčka jeho mestskej rady vtedy uviedla, že "chápadlá" peňazí z otroctva zasahujú do každého kúta mesta.



Podobné ospravedlnenia vydali v uplynulých rokoch aj ďalšie mestá Spojeného kráľovstva vrátane Liverpoolu a Londýna.