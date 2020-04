Edward Snowden požiadal o predĺženie pobytu v Rusku o ďalšie tri roky

Moskva 16. apríla (TASR) - Americký whistleblower a bývalý spolupracovník Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA) Edward Snowden požiadal o predĺženie povolenia na pobyt v Rusku o ďalšie tri roky. Pre tlačovú agentúru TASS to vo štvrtok povedal jeho právnik Anatolij Kučerena.



"Áno, nedávno sme predložili dokumenty potrebné na predĺženie rezidenčného povolenia o ďalšie tri roky. Dúfame, že rozhodnutie bude pozitívne," uviedol Snowdenov právny zástupca a poznamenal, že otázka získania ruského občianstva pre jeho klienta teraz prerokúvaná nebola.



Snowden (36) je v ruskom exile od roku 2013, keď zverejnil tajné informácie o metódach elektronického sledovania amerických spravodajských služieb vrátane ilegálneho nahrávania komunikácie zahraničných lídrov. V snahe utiecť pred stíhaním požiadal o azyl niekoľko krajín.



Povolenie na pobyt v Rusku s trojročnou platnosťou získal 1. augusta 2014, neskôr mu ho predĺžili o ďalšie tri roky. Kučerena vo februári oznámil, že Snowdenovo rezidenčné povolenie vyprší v apríli. "Na Edwardovu žiadosť pripravujem dokumenty pre migračný úrad ruského ministerstva vnútra so zámerom predĺžiť povolenie na jeho pobyt," uviedol právnik.



Snowden je v USA obvinený z porušenia zákona o špionáži. V prípade usvedčenia mu hrozí do 30 rokov za mrežami. Americké úrady považujú Snowdena za zradcu, ktorý závažným spôsobom ohrozil národnú bezpečnosť. Jeho čin však vyvolal diskusiu o zákonnosti niektorých programov NSA, otázke súkromia a zasahovaní do vnútorných záležitostí cudzích štátov.