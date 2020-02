Edward Snowden žiada o ďalšie predĺženie svojho pobytu v Rusku

Moskva 7. februára (TASR) - Americký whistleblower a bývalý zamestnanec Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA) Edward Snowden, ktorý dostal azyl v Rusku, sa pripravuje požiadať o predĺženie svojho povolenia na pobyt. To mu vyprší v apríli. Ruské médiá o tom v piatok informoval jeho právnik Anatolij Kučerena.



Snowden (36) žije v Rusku od roku 2013, keď odhalil detaily o tajných sledovacích programoch amerických spravodajských služieb.



"Na Edwardovu žiadosť pripravujem dokumenty pre migračný úrad ruského ministerstva vnútra so zámerom predĺžiť povolenie na jeho pobyt," uviedol Kučerena.



Snowdena obvinili na základe americkej legislatívy o špionáži z krádeže a zverejnenia 1,5 milióna tajných dokumentov NSA, ktoré sa týkajú metód vládneho elektronického sledovania radových občanov i svetových lídrov. Jeho čin vyvolal verejnú diskusiu o zákonnosti niektorých programov NSA, otázke súkromia a americkom zasahovaní do vnútorných záležitostí cudzích štátov.



V prípade usvedčenia hrozí Snowdenovi v USA do 30 rokov za mrežami, pripomína stanica Slobodná Európa.



Snowden vlani v septembri vyzval francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby mu udelil azyl, Elyzejský palác však na výzvu nereagoval. Snowden neúspešne žiadal o azyl vo Francúzsku a ďalších krajinách už v roku 2013.



Snowden získal rezidenčné povolenie platné tri roky 1. augusta 2014, ktoré bolo neskôr predĺžené o ďalšie tri roky.



"Je v poriadku, pracuje. Jeho manželka je s ním," uviedol Kučerena. Na otázku, či Snowden plánuje požiadať o ruské občianstvo, advokát podľa tlačovej agentúry TASS odpovedal, že túto záležitosť s ním zatiaľ nepreberal.



"Dúfam, že ho Rusko nevydá (na stíhanie) do USA. Jeho povolenie na pobyt vyprší v apríli 2020 a pracujeme na tom, aby bolo predĺžené o niekoľko ďalších rokov," povedal Kučerena na expertnom stretnutí "Obchodné riziká a príležitosti v roku 2020" v Moskve.