EEA: Európa sa musí pri používaní plastov správať zodpovednejšie

Štokholm 28. januára (TASR) - Členovia Európskej únie sa musia pri používaní plastov správať zodpovednejšie a viac recyklovať. Uviedla to vo štvrtok Európska environmentálna agentúra (EEA), podľa ktorej sa využívanie jednorazových plastov na ochranné pomôcky, ako sú masky či obaly na jedlo, počas pandémie zvýšilo.



Používanie plastov však má vplyv na biodiverzitu, odpad i klimatickú zmenu, keďže na ich výrobu sa využívajú fosílne palivá, zdôraznila EEA v správe, o ktorej informovala agentúra DPA.



Obmedzenie ekonomickej aktivity a prudký pokles svetových cien ropy výrazne zlacnili výrobu nového plastového tovaru v porovnaní s využitím recyklovaného materiálu.



"Ak sa produkcia a využitie plastov budú zvyšovať, podiel tohto druhu priemyslu do roku 2050 vzrastie zo súčasných sedem na 20 percent z globálneho využitia ropy," odhaduje EEA.



Agentúra so sídlom v Kodani odporúča do iniciatívy "cirkulárneho a udržateľného prístupu" pri využití plastov zapojiť politikov, priemysel i spotrebiteľov.



Plasty majú mnohostranné využitie v obalovom, elektrotechnickom, textilnom, nábytkárskom i automobilovom priemysle. Textílie vyrobené zo syntetických vlákien, ako sú polyester a nylon, boli predmetom ďalšej správy EEA. Podľa odhadov vyhodia spotrebitelia v EÚ približne 11 kilogramov textílií na osobu ročne, dve tretiny z nich obsahujú umelé vlákna.