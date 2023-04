EEA: Pre znečistenie ovzdušia v Európe každoročne zomrie 1200 detí

Kodaň 24. apríla (TASR) - V dôsledku znečistenia ovzdušia zomrie v Európe každoročne viac ako 1200 ľudí mladších ako 18 rokov. Vyplýva to z pondelňajšej správy Európskej agentúry pre životné prostredie (EEA), informuje agentúra DPA.



"Deti sú obzvlášť citlivé na znečistenie ovzdušia, a to v období od počatia až po dosiahnutie dospelosti," uviedla EEA s tým, že znečistené ovzdušie spôsobuje, že deti sú aj v dospelosti vystavené vyššiemu riziku chronických ochorení.



Odborníci z EEA sa zasadzujú za to, aby sa problém znečistenia riešil už v jeho zárodku a rýchlejšie sa znižovali emisie z dopravy, priemyslu či kúrenia. Jedným z odporúčaných opatrení je zlepšenie kvality ovzdušia v okolí škôl a škôlok, a to napríklad vytvorením väčšieho množstva tzv. zelených plôch.



Napriek istému zlepšeniu v posledných rokoch zostávajú úrovne hlavných znečisťujúcich látok v ovzduší mnohých európskych krajinách dlhodobo nad limitmi odporúčanými Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), uvádza EEA v inej správe.



Problémy s ovzduším sa obzvlášť často vyskytujú v mestách. V roku 2021 žilo viac ako 90 percent mestského obyvateľstva v krajinách Európskej únie s úrovňami jemných prachových častíc (PM2,5), ozónu (O3) a oxidu dusičitého (NO2) v ovzduší prekračujúcimi odporúčania WHO.