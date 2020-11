ANALÝZA: Znečistené ovzdušie každý rok zabije okolo 400.000 Európanov

Brusel 23. novembra (TASR) - Lepšia kvalita ovzdušia viedla v poslednom desaťročí v Európe k výraznému zníženiu počtu predčasných úmrtí, avšak takmer všetci Európania aj naďalej trpia znečistením vzduchu, čo vedie k približne 400.000 predčasným úmrtiam ročne na celom kontinente. Uviedla to v pondelok Európska komisia (EK) s odkazom na najnovšie údaje Európskej environmentálnej agentúry (EEA).



Zo správy EEA s názvom "Kvalita ovzdušia v Európe – rok 2020" vyplýva, že v roku 2018 prekročilo hraničnú hodnotu EÚ pre jemné tuhé častice (PM2,5) šesť členských štátov: Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Poľsko, Rumunsko a Taliansko. Iba štyri krajiny v Európe – Estónsko, Fínsko, Írsko a Island – mali nižšie koncentrácie jemných tuhých častíc, ako sú smerodajné hodnoty Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). V správe EEA sa uvádza, že medzi zákonom povolenými hraničnými hodnotami kvality ovzdušia v EÚ a usmerneniami WHO pretrváva rozdiel, čo je otázka, ktorú sa eurokomisia snaží riešiť revíziou noriem EÚ v rámci akčného plánu nulového znečistenia.



Analýza EEA vychádza z oficiálnych údajov o kvalite ovzdušia z vyše 4000 monitorovacích staníc v celej Európe v roku 2018.



Podľa posúdenia EEA spôsobilo vystavenie jemným tuhým časticiam v roku 2018 okolo 417.000 predčasných úmrtí v 41 európskych krajinách. K 379.000 z týchto úmrtí došlo vo vtedy 28-člennej EÚ, pričom 54.000 predčasných úmrtí bolo pripisovaných oxidu dusičitému (NO2) a 19.000 prízemnému ozónu (O3).



EEA skonštatovala, že politiky EÚ, vnútroštátne a miestne politiky a znižovanie emisií v kľúčových odvetviach zlepšili kvalitu ovzdušia v celej Európe. Od roku 2000 emisie kľúčových látok znečisťujúcich ovzdušie z dopravy vrátane oxidov dusíka (NOx) výrazne poklesli aj napriek rastúcej mobilite. Výrazne sa znížili aj emisie znečisťujúcich látok z dodávok energie, kým pokrok v znižovaní emisií z budov a poľnohospodárstva bol pomalý.



Komisia upozornila, že vďaka menšiemu znečisteniu ovzdušia jemnými tuhými časticami predčasne zomrelo v roku 2018 o približne 60.000 menej ľudí ako v roku 2009. V prípade oxidu dusičitého je toto zníženie ešte väčšie, keďže predčasné úmrtia za posledné desaťročie klesli o približne 54 percent.



"Je dobrou správou, že kvalita ovzdušia sa zlepšuje vďaka politickým opatreniam v oblasti životného prostredia a klímy. Nemôžeme však ignorovať negatívne správy – počet predčasných úmrtí v Európe v dôsledku znečistenia ovzdušia je aj naďalej príliš vysoký," opísal situáciu eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius. Pripomenul, že cieľom Európskej zelenej dohody je znížiť všetky druhy znečistenia na nulu.



Správa EEA už obsahuje aj prehľad prepojení medzi pandémiou ochorenia COVID-19 a kvalitou ovzdušia. Podporné modelovanie službou monitorovania atmosféry cez družicový program Copernicus (CAMS) potvrdilo predchádzajúce posúdenia, z ktorých vyplýva až 60-percentné zníženie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie v mnohých európskych krajinách, kde sa na jar 2020 po vypuknutí pandémie zaviedli opatrenia na obmedzenie pohybu osôb. Podľa uvedeného dokumentu dlhodobé vystavenie ľudí látkam znečisťujúcim ovzdušie spôsobuje kardiovaskulárne a respiračné ochorenia, ktoré boli určené ako rizikové faktory úmrtia u pacientov s ochorením COVID-19. Príčinná súvislosť medzi znečistením ovzdušia a závažnosťou infekcií COVID-19 však ešte nie je jasná a podľa EEA je potrebný ďalší epidemiologický výskum v tomto smere.





Spravodajca TASR Jaromír Novak