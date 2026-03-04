Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
EEA: Znečistenie životného prostredia súvisí s duševnými poruchami

Na snímke bukový les v hmle v Bielych Karpatoch pod vrchom Veľká Javorina v obci Lubina v okrese Nové Mesto nad Váhom vo štvrtok 9. októbra 2025. Foto: TASR - Martin Medňanský

Podľa agentúry EÚ je na vine najmä znečistenie ovzdušia, chemické znečistenie a hluk.

Autor TASR
Kodaň 4. marca (TASR) - Znečistenie životného prostredia súvisí s viacerými duševnými poruchami v Európe, varovala v utorok Európska environmentálna agentúra (EEA). Zároveň dodala, že dodržiavanie právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia by mohlo prispieť k zníženiu miery depresií a úzkosti medzi Európanmi. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„Štúdie jednotne poukazujú na to, že znečistenie ovzdušia, napríklad vo forme jemných pevných častíc (karcinogénnych mikročastíc schopných preniknúť do krvného obehu, PM2,5) a oxidu dusičitého (NO2), súvisí s depresiou a depresívnymi príznakmi,“ uviedla EEA vo svojej správe.

Vystavenie sa olovu, látkam narúšajúcim endokrinný systém a iným chemickým látkam, najmä vo „vývojových fázach života, môže zvýšiť riziko duševných porúch v neskoršom živote“, upozornila agentúra.

Podľa EEA môže mať hlukové znečistenie - spôsobené leteckou a cestnou dopravou - taktiež súvis so zvýšeným rizikom depresie a úzkosti, najmä u zraniteľných osôb.

„Pokrok smerom k cieľu nulového znečistenia môže priniesť ďalšie prínosy pre duševné zdravie a pohodu,“ uviedla agentúra vo svojom vyhlásení. Okrem toho riešenia založené na prírode ponúkajú vedecky preukázané prínosy pre ľudí trpiacich duševnými poruchami, a to znížením stresu, úzkosti a depresie a zlepšením celkovej pohody prostredníctvom kontaktu s prírodou, uviedla EEA.

Podľa agentúry predstavovali duševné poruchy v roku 2023 šiestu „najväčšiu záťaž“ v rámci Európskej úniw a boli ôsmou najčastejšou príčinou úmrtí.
