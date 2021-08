Efekt tretej dávky vakcíny v Izraeli by malo byť vidno o dva týždne

Jeruzalem 12. augusta (TASR) - Izrael by mal vidieť efekt posilňovacej dávky vakcíny proti covidu na vývoj epidemickej situácie do niekoľkých týždňov. Uviedol to vo štvrtok Eran Segal, hlavný poradca izraelskej vlády pre problematiku choroby COVID-19.



"Verím, že v najbližších dvoch týždňoch uvidíme, či badať zmenu trendu a či sa spomaľuje nárast chorobnosti," uviedol Segal v rozhovore pre izraelský armádny rozhlas. Dodal, že ak zmena nenastane, bude zrejmé, že tzv. booster nemá očakávaný účinok a v Izraeli "možno budeme musieť znova sprísniť obmedzenia".



Izrael začal 1. augusta podávať tretie posilňovacie dávky populácii staršej ako 60 rokov. Doteraz ju už dostalo viac ako 700.000 ľudí.



Segal v rozhovore súčasne vyjadril nádej, že izraelská vláda čoskoro schváli tretiu dávku vakcíny proti covidu aj pre mladšie ročníky.



K epidemickej situácii v Izraeli sa vo štvrtok vyjadril aj generálny riaditeľ ministerstva zdravotníctva Nachman Aš. Ten podľa webu The Times of Israel tvrdí, že napriek novým obmedzeniam, ktoré vláda schválila v uplynulých dňoch, je znepokojený súčasným nárastom covidových prípadov.



"Počet prípadov dosahuje nové maximá, rovnako ako počet závažných prípadov," konštatoval Aš na tlačovej konferencii. Uviedol, že "situácia je znepokojujúca - nemôžeme zostať apatickí".



Aš súčasne vyzval asi milión nevakcinovaných Izraelčanov, aby tak urobili čo najskôr. Na obyvateľov krajiny starších ako 60 rokov zasa apeloval, aby podstúpili očkovanie posilňovacou dávkou vakcíny.



Spresnil, že predstavitelia ministerstva sa vo štvrtok večer stretnú, aby rozhodli, či rozšíria očkovanie treťou dávkou aj na osoby mladšie ako 60 rokov.



Aš upokojil, že Izrael má značné zásoby vakcín spoločnosti Pfizer, pričom ďalšie dodávky sú na ceste.



Informoval tiež, že ministerstvo zdravotníctva sa bude zaoberať novou štúdiou, ktorá ukazuje, že očkovacia látka firmy Moderna - ktorej má Izrael malú zásobu - je proti delta variantu účinnejšia než vakcína Pfizer.



Zopakoval, že očkovanie a dodržiavanie nariadení - vrátane nosenia rúšok, zachovávania rozstupov a vyhýbania sa hromadným podujatiam - sú to jediné, čo môže v budúcnosti zabrániť "drastickým" opatreniam, napr. lockdownu.