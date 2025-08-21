< sekcia Zahraničie
EFFIS: Tohtoročné lesné požiare sú rekordné, týka sa to aj Slovenska
Za Portugalskom nasleduje Rumunsko, kde požiare od začiatku roka spálili 126.000 hektárov porastov, a Francúzsko s vypálenými 35.600 hektármi, najmä v južnom departmente Aude.
Autor TASR
Paríž/Bratislava 21. augusta (TASR) - Lesné požiare spálili v krajinách Európskej únie od začiatku roka už viac ako milión hektárov porastov. Ide o rekordné číslo – najvyššie od začiatku zberu takýchto dát v roku 2006, vyplýva z analýzy agentúry AFP vychádzajúcej z oficiálnych údajov jednotlivých krajín. AFP píše, že pre štyri krajiny EÚ je to najhorší rok od zaznamenávania takýchto údajov a týka sa to aj Slovenska – popri Španielsku, Cypre a Nemecku.
Tohoročné požiare v EÚ už v spálenej ploche prekonali doterajší rekord z roku 2017, keď požiare spustošili 988.524 hektárov plochy. Do štvrtkového poludnia zaznamenali krajiny od začiatku roka Únie dovedna 1.015.731 hektárov spálených porastov, čo je územie väčšie než napríklad ostrov Cyprus. AFP k takémuto číslu dospela sčítaním odhadov jednotlivých krajín zaznamenaných v Európskom informačnom systéme o lesných požiaroch (EFFIS).
Požiare aktuálne stále sužujú Španielsko i Portugalsko. Vôbec najzasiahnutejšou krajinou EÚ je Španielsko, kde plamene spálili už viac ako 400.000 hektárov porastov, čo predstavuje takmer 40 percent z celkovo zhorenej plochy na území EÚ. Požiare si tam zároveň doteraz vyžiadali štyri ľudské životy a naďalej vyčíňajú na západe krajiny.
Druhou najviac zasiahnutou krajinou EÚ je Portugalsko, kde požiare spálili už takmer 274.000 hektárov lesných porastov. Táto krajina drží dosiaľ neprekonaný rekord v rámci EÚ z roku 2017, keď tam požiare postihli 563.530 hektárov plochy.
AFP pripomína, že údaje EFFIS zohľadňujú iba požiare, ktoré spálili prinajmenšom 30 hektárov porastov. Slovensko síce podľa týchto dát zažíva svoju najhoršiu sezónu od roku 2006, zároveň tu však požiare spálili len 362 hektárov porastov, čo je v porovnaní s mnohými inými krajinami zanedbateľné, poznamenáva TASR.
Od januára do 19. augusta vyprodukovali lesné požiare v EÚ už prinajmenšom 35 megaton CO2, čo je podľa EFFIS v tejto fáze roka bezprecedentné množstvo. Naznačuje to, že rekord - 41 megaton z roku 2017 - by do konca sezóny mohol byť prekonaný.
Od začiatku roka si zároveň podľa údajov AFP požiare v EÚ vyžiadali najmenej desať obetí na životoch: dve na Cypre, jednu vo Francúzsku a sedem na Pyrenejskom polostrove. V roku 2017, ktorý bol dosiaľ rekordným aj v tomto smere, prišlo v dôsledku nich o život vyše 200 ľudí, a to najmä v Portugalsku, Taliansku, Španielsku a Francúzsku.
Mimo územia EÚ zažíva v tomto smere rekordný rok aj Británia, kde vypukli požiare ešte v apríli počas skorej vlny horúčav a následne koncom júna v Škótsku. Na Balkáne zase zažíva svoj rekordne zlý rok z hľadiska požiarov Srbsko.
