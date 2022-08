EFFIS:Požiare v Európe zničili tento rok takmer 660.000 hektárov lesov

Paríž 14. augusta (TASR) - V Európe bolo tento rok pri lesných požiaroch zničených doposiaľ už takmer 660.000 hektárov lesov. Vyplýva to z údajov Európskeho systému informácií o lesných požiaroch (EFFIS). TASR o tom informuje na základe nedeľnej správy agentúry AFP.



Ničivé lesné požiare tento rok sužovali Českú republiku, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko či Taliansko. Plamene zničili v Európe podľa EFFIS v roku 2022 už 659.541 hektárov lesov. V tomto období roka ide o najvyššie čísla od roku 2006, keď sa začali takéto merania uskutočňovať.



Z hľadiska lesných požiarov bolo v roku 2022 dosiaľ najviac zasiahnuté Španielsko, kde plamene zničili 244.924 hektárov lesa. Ďalšími najviac zasiahnutými krajinami boli Rumunsko (150.528 hektárov) a Portugalsko (77.292 hektárov).



EFFIS využil pri meraniach satelitné dáta európskej Služby monitorovania atmosféry družicového programu Copernicus (CAMS). Tá v piatok uviedla, že rok 2022 je zatiaľ rekordný z pohľadu lesných požiarov v juhozápadnej Európe a upozornila, že veľká časť západnej Európy je teraz v "extrémnom nebezpečenstve vzniku požiarov".



"Rok 2022 je už teraz rekordný rok, tesne za rokom 2017... Situácia z hľadiska sucha a extrémne vysokých teplôt zasiahla tento rok celú Európu a celková situácia v regióne je znepokojujúca, zatiaľ čo sme stále uprostred sezóny požiarov," povedal koordinátor EFFIS Jesús San-Miguel.



V roku 2017 zhorelo v Európe do 13. augusta 420.913 hektárov lesov, pričom sa toto číslo do konca roka vyšplhalo na 988.087 hektárov, vysvetľuje AFP.



Podľa San-Miguela sa od roku 2010 zvýšil výskyt lesných požiarov v strednej a severnej Európe, pričom plamene sužovali aj krajiny, ktoré "za normálnych okolností nezaznamenávajú na svojom území žiadne lesné požiare".