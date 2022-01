Britský deficit rozpočtu v decembri klesol

Londýn 25. januára (TASR) - Rozpočtový deficit Británie dosiahol v poslednom mesiaci minulého roka takmer 17 miliárd libier. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka klesol o zhruba 8 miliárd libier, na druhej strane to bol štvrtý najvyšší rozpočtový schodok za daný mesiac v histórii. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje britského štatistického úradu.



Rozpočtový deficit dosiahol v decembri 16,8 miliardy libier (20,05 miliardy eur), čo v porovnaní s decembrom predchádzajúceho roka znamená pokles o 7,6 miliardy libier. Napriek poklesu to však stále predstavuje štvrtý najvyšší rozpočtový schodok Británie za mesiac december od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1993.



Od začiatku finančného roka, čo znamená od apríla do konca decembra, dosiahol rozpočtový deficit Británie 146,8 miliardy libier. V tomto prípade ide o druhý najvyšší schodok rozpočtu od začatia evidovania údajov.



Čistý dlh verejného sektora dosiahol ku koncu decembra takmer 2,34 bilióna libier. Znamená to približne 96 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je najvyššia úroveň od marca 1963.



(1 EUR = 0,83803 GBP)