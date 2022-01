EFJ: V roku 2021 zabili v Európe šiestich novinárov, 95 je vo väzení

Na archívnej snímke z 31. januára 2008 holandský investigatívny novinár Peter R. de Vries. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke Julian Assange. Foto: TASR/AP

Brusel 5. decembra (TASR) - V roku 2021 zabili v Európe šiestich novinárov. Ďalších 95 sa nachádzalo vo väzení. Vyplýva to z údajov Európskej federácie novinárov (EFJ).Počet žurnalistov zabitých v Európe sa v porovnaní s rokmi 2020 a 2021 zvýšil trojnásobne. Medzinárodná federácia novinárov (IFJ) a EFJ zaznamenali šesť úmrtí.Hazim Özsu bol zastrelený v tureckom meste Burza v marci 2021. Gréckeho investigatívneho novinára Jorgosa Karaivaza zastrelili v apríli neďaleko Atén.Novinári Sirac Abišov a Meherrem Ibrahimov prišli o život pri výbuchu míny v júni na území Náhorného Karabachu.Holandský investigatívny novinár Peter de Vries zomrel v júli deväť dní po tom, ako ho postrelili v Amsterdame.Gruzínskeho kameramana Alexandra Laškaravu našli v júli mŕtveho po tom, ako sa spolu s ďalšími novinármi dostal do potýčky s demonštrantmi pokúšajúcimi sa narušiť priebeh plánovaného pochodu na podporu LGBTQ komunity.Platforma Rady Európy na podporu ochrany žurnalistiky a bezpečnosti novinárov v roku 2021 zaznamenala 242 prípadov vážneho porušenia slobody tlače vrátane 74 útokov na novinárov. Medzi najviac postihnuté krajiny patrili Turecko, Francúzsko, Ukrajina, Grécko, Gruzínsko, Španielsko a Holandsko.Vo väzení bolo minulý rok v Európe 95 novinárov, z čoho najviac (34) v Turecku. Nasledovali Bielorusko (32), Rusko (25 vrátanie troch na polostrove Krym), Azerbajdžan (3) a Spojené kráľovstvo, kde sa vo väzení nachádza zakladateľ WikiLeaks Julian Assange.povedal generálny tajomník EFJ Ricardo Gutiérrez. Táto organizácia podľa jeho vyjadrení žiadaEFJ je najväčšia novinárska organizácia v Európe, ktorá zastupuje viac ako 320.000 novinárov zo 72 novinárskych organizácii v 45 krajinách. Uvádza to táto federácia na svojej oficiálnej webovej stránke.