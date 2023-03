EFSA upozorňuje na možný výskyt nitrozamínov v bežných potravinách

Paríž 28. marca (TASR) - Vo veľkom množstve bežných potravín v EÚ sa potvrdili nitrozamíny, látky rizikové pre ľudí. Upozornil na to v utorok Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). TASR správu prevzala z webovej stránky úrady a agentúry AFP.



Desať potvrdených nitrozamínov je karcinogénnych a genotoxických. Karcinogénne látky môžu spôsobiť rakovinu a genotoxické môžu byť príčinou zmien v genetickom kóde, píše EFSA.



Do potravín nie sú pridávané zámerne, môžu sa však vytvárať v procese ich prípravy a spracovania.



Nebezpečné látky boli objavené v rôznych typoch potravín ako sušené mäsové výrobky, spracované ryby, kakao, pivo a ďalšie alkoholické nápoje. Tiež v priemyselne spracovanej zelenine, cereáliách, mlieku a mliečnych výrobkoch, nakladaných, fermentovaný či korenených jedlách.



Úroveň nitrozamínov v potravinách predstavuje zdravotné riziko pre všetky vekové skupiny v EÚ, uviedol doktor Dieter Schrenk z EFSA.



Experti so svojimi zisteniami oboznámia Európsku komisiu, ktorá bude s úradmi v jednotlivých členských krajinách EÚ komunikovať o opatreniach potrebných na kontrolu rizika.



Úrad ESFA odporúča konzumovať vyváženú stravu so širokou škálou rôznych potravín s cieľom znížiť množstvo konzumácie nitrozamínov.