Egede: Grónsko je otvorené tesnejším vzťahom s USA

Kodaň 14. januára (TASR) - Grónsky premiér Múte Egede v pondelok vyhlásil, že Grónsko - autonómne dánske územie - je otvorené bližším vzťahom so Spojenými štátmi, pričom aj v oblasti obrany a ťažby nerastných surovín. Egede dodal, že ostrovná vláda hľadá "možnosti spolupráce s (budúcim prezidentom USA Donaldom) Trumpom", avšak za svojich vlastných podmienok.



Ako informovala agentúra Reuters, Egede v pondelok zvolal do ostrovnej metropoly Nuuku lídrov grónskych politických strán, aby prediskutovali kolektívny postoj k záujmom USA.



"Toto je prvýkrát, čo Grónsku intenzívne načúva. Musíme byť pokojní, využiť to a držať spolu," povedal.



V odpovedi na otázku o rozširovaní vojenských kapacít USA na arktickom ostrove Egede povedal: "Nezávislosť Grónska je záležitosťou Grónska, a to aj vo vzťahu k využívaniu svojho územia, takže to bude Grónsko, kto rozhodne, na čom by sme sa mali dohodnúť."



Trump, ktorý sa ujme úradu 20. januára, spôsobil minulý týždeň rozruch, keď odmietol vylúčiť vojenskú intervenciu s cieľom dostať Panamský prieplav a Grónsko pod kontrolu USA.



Trumpov viceprezident J.D. Vance pre televíziu Fox News pripomenul, že Spojené štáty už v Grónsku majú svoje jednotky.



Grónsky premiér Egede v pondelok na tlačovej konferencii vyjadril otvorenosť užším vzťahom so Spojenými štátmi. "Musíme obchodovať so Spojenými štátmi...Začali sme viesť dialóg a hľadať možnosti spolupráce s Trumpom," zdôraznil.



Grónsko, ktoré ašpiruje na nezávislosť od Dánska, je známe svojimi náleziskami nerastných surovín – hoci ťažba ropy a uránu je tam zakázaná. Tento ostrov má aj geostrategický význam – preto tam Spojené štáty majú vojenskú základňu.



Trump vyslovil záujem kúpiť Grónsko už v roku 2019 počas svojho prvého prezidentského obdobia. Grónsko a Dánsko to vtedy rozhodne odmietli.



Egede minulý týždeň počas návštevy Dánska vyhlásil, že ostrov "vstupuje do novej éry, v ktorej je stredom sveta". Deklaroval, že Grónsko bude pokračovať v spolupráci so Spojenými štátmi, pričom zdôraznil, že podmienky spolupráce stanoví Grónsko a že o budúcnosti ostrova rozhodne grónsky ľud.