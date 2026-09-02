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Egede: Rokovania s USA týkajúce sa Grónska naďalej pokračujú

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Na snímke Mute Bourup Egede (v strede). Foto: TASR/AP

Na návštevu Grónska v nedeľu pricestuje predsedníčka Európskej komisie Urusula von der Leyenová. Cieľom jej cesty je vyjadriť podporu regiónu Arktídy.

Autor TASR
Nuuk 2. septembra (TASR) - Rokovania medzi Spojenými štátmi a Grónskom o budúcnosti vzájomných vzťahov naďalej pokračujú. V utorok to potvrdil grónsky minister zahraničných vecí Múte Egede, ktorý však odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti o priebehu diskusií. TASR o tom informuje s odvolaním na správu agentúry Reuters.

„Predstavitelia sa usilujú situáciu vyriešiť. Bohužiaľ nemôžem prezradiť podrobnosti týchto rokovaní, ale môžem vám povedať, že náš dialóg pokračuje,“ uviedol Egede počas debaty v Európskom parlamente.

Od začiatku svojho druhého funkčného obdobia americký prezident Donald Trump opakovane naznačoval potenciálnu anexiu tohto dánskeho autonómneho územia, pričom nevylučoval ani použitie vojenskej sily, čo vyvolalo obavy v Európe. Trump napokon v januári vylúčil inváziu do Grónska a inicioval rokovania medzi USA a Dánskom o posilnení americkej vojenskej prítomnosti na tomto arktickom ostrove.

Na návštevu Grónska v nedeľu pricestuje predsedníčka Európskej komisie Urusula von der Leyenová. Cieľom jej cesty je vyjadriť podporu regiónu Arktídy. Stretne sa s predsedom vlády Jensom Frederikom Nielsenom, dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou a šéfom vlády Faerských ostrovov Beinirom Johannesenom. Očakáva sa tiež, že podpíše spoločné vyhlásenie EÚ a Grónska.
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