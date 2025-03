Egypt a Hamas privítali slová Trumpa,že obyvateľov Gazy nikto nevyháňa

Káhira 13. marca (TASR) - Egypt, palestínske militantné hnutie Hamas a Organizácia za oslobodenie Palestíny (OOP) vo štvrtok privítali vyjadrenie šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa o tom, že Palestínčanov nikto nevyháňa z Pásma Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Agentúra uvádza, že nie je bezprostredne zrejmé, či Trumpove slová naznačujú ústup od jeho pôvodného plánu na prevzatie kontroly nad týmto palestínskym územím a presídlenie obyvateľov do susedných krajín.



"Nikto nebude vyháňať žiadnych Palestínčanov," vyhlásil Trump v stredu v Bielom dome. Zároveň však odmietol reagovať na otázku novinára o tom, či sa tejto téme prezident venoval aj počas rokovaní s írskym premiérom Micheálom Martinom v rámci jeho návštevy v USA.



Egypt, ktorý spolu so Spojenými štátmi a Katarom sprostredkúva rokovania o prímerí medzi Hamasom a Izraelom, "ocenil vyhlásenia prezidenta USA Donalda Trumpa". Ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení označilo Trumpov výrok za "pozitívne smerovanie", na ktorom je potrebné stavať, aby sa pokročilo v úsilí na dosiahnutie mieru.



"Vítame Trumpove vyhlásenia týkajúce sa (odmietnutia) vysťahovania obyvateľov z Gazy," povedal hovorca Hamasu Házim Kásim pre AFP. Zároveň ocenil prezidentov "jasný ústup" od pôvodného návrhu USA pre Pásmo Gazy. Republikán v pláne navrhoval, aby Washington prebral kontrolu nad palestínskou enklávou, pričom tamojší obyvatelia by sa presťahovali do Egypta či Jordánska. USA by podľa jeho slov medzitým "prebudovali" Pásmo Gazy "na riviéru Blízkeho východu".