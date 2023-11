Egypt a Katar rokujú o možnom predlžení prímeria v Gaze o ďalšie 2 dni

Káhira 30. novembra (TASR) - Egypt a Katar rokujú s Izraelom a militantným hnutím Hamas o možnom predĺžení prímeria v Pásme Gazy o ďalšie dva dni. Vo štvrtok to oznámil šéf egyptskej Štátnej informačnej služby Dijá Rašwán, píše agentúra DPA.



Egyptský predstaviteľ povedal, že snahy o nové predĺženie prímeria majú za cieľ prepustenie ďalších väzňov a rukojemníkov a prísun väčšieho množstva humanitárnej pomoci do Pásma Gazy.



Dohoda o prímerí medzi Izraelom a Hamasom, ktorú sprostredkoval Egypt a Katar, platí od minulého piatka a vo štvrtok sa strany dohodli na predĺžení pokoja zbraní o ďalší deň. V rámci platného prímeria Hamas prepustil už niekoľko skupín rukojemníkov výmenou za Palestínčanov väznených v Izraeli.



Izraelský prezident Jicchak Herzog počas štvrtkového stretnutia so šéfom americkej diplomacie Antonym Blinkenom uviedol, že v Gaze je naďalej zadržiavaných 150 rukojemníkov z pôvodného počtu približne 240, ktorých militanti uniesli počas útoku na Izrael zo 7. októbra.