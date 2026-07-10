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Egypt a Katar vyzvali na obnovenie rokovaní medzi USA a Iránom
Prezident USA Donald Trump v piatok na svojej platforme Truth Social napísal, že Irán požiadal Spojené štáty o pokračovanie v rokovaniach, s čím Spojené štáty súhlasili.
Autor TASR
Káhira/Dauha 10. júla (TASR) - Ministri zahraničných vecí Egypta a Kataru Badr Abdalátí a Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání v piatok vyzvali Spojené štáty a Irán, aby obnovili rokovania, oznámil rezort diplomacie v Káhire. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Počas telefonického rozhovoru obaja ministri „vyzvali všetky strany, aby uprednostnili diplomaciu a dialóg a vrátili sa k rokovaciemu stolu“, uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení.
Vyzvali tiež na „uplatňovanie memoranda o porozumení podpísaného medzi americkou a iránskou stranou ako prvý krok k dosiahnutiu konečnej dohody medzi oboma stranami spôsobom, ktorý prispeje k zmierneniu napätia a k posilneniu regionálnej bezpečnosti a stability“, píše sa vo vyhlásení.
V samostatnom vyhlásení katarské ministerstvo uviedlo, že Ál Sání zdôraznil „potrebu, aby sa všetky strany zaviazali k dialógu a diplomacii“ a aby implementovali to, na čom sa dohodli v rámci memoranda vrátane „zabezpečenia slobodnej plavby v Hormuzskom prielive“.
Prezident USA Donald Trump v piatok na svojej platforme Truth Social napísal, že Irán požiadal Spojené štáty o pokračovanie v rokovaniach, s čím Spojené štáty súhlasili. Zopakoval však, že prímerie medzi krajinami sa skončilo.
Iránske médiá zároveň informovali, že v piatok pricestovala do krajiny delegácia z Kataru, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ, s cieľom viesť rokovania po najnovšej eskalácii napätia.
Washington a Teherán tento týždeň obnovili vzájomné útoky, ktoré vyvolali obavy z návratu k vojne.
Počas telefonického rozhovoru obaja ministri „vyzvali všetky strany, aby uprednostnili diplomaciu a dialóg a vrátili sa k rokovaciemu stolu“, uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení.
Vyzvali tiež na „uplatňovanie memoranda o porozumení podpísaného medzi americkou a iránskou stranou ako prvý krok k dosiahnutiu konečnej dohody medzi oboma stranami spôsobom, ktorý prispeje k zmierneniu napätia a k posilneniu regionálnej bezpečnosti a stability“, píše sa vo vyhlásení.
V samostatnom vyhlásení katarské ministerstvo uviedlo, že Ál Sání zdôraznil „potrebu, aby sa všetky strany zaviazali k dialógu a diplomacii“ a aby implementovali to, na čom sa dohodli v rámci memoranda vrátane „zabezpečenia slobodnej plavby v Hormuzskom prielive“.
Prezident USA Donald Trump v piatok na svojej platforme Truth Social napísal, že Irán požiadal Spojené štáty o pokračovanie v rokovaniach, s čím Spojené štáty súhlasili. Zopakoval však, že prímerie medzi krajinami sa skončilo.
Iránske médiá zároveň informovali, že v piatok pricestovala do krajiny delegácia z Kataru, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ, s cieľom viesť rokovania po najnovšej eskalácii napätia.
Washington a Teherán tento týždeň obnovili vzájomné útoky, ktoré vyvolali obavy z návratu k vojne.