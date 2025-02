Egypt a Španielsko odmieta Trumpov plán na vysídlenie obyvateľov Gazy

Madrid 19. februára (TASR) - Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí a španielsky premiér Pedro Sánchez v stredu odmietli plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na vysídlenie Palestínčanov z vojnou zničeného Pásma Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



V rámci Trumpovho plánu by mali USA prevziať kontrolu nad palestínskou enklávou, pričom tamojší obyvatelia by sa mali presťahovať do zahraničia. Trump navrhol, aby Palestínčanov prijali Egypt a Jordánsko, zatiaľ čo USA podľa jeho slov "prebudujú" Pásmo Gazy "na riviéru Blízkeho východu".



Myšlienka amerického prezidenta vyvolala pobúrenia vlád arabských štátov a ďalších krajín po celom svete. OSN v reakcii varovala pred "etnickými čistkami" na palestínskom území.



Liga arabských štátov (LAŠ) sa má 4. marca zísť na zasadnutí v egyptskej Káhire v reakcii na Trumpov plán. Saudská Arábia bude vo štvrtok v súvislosti s týmto plánom hostiť summit, na ktorom sa podľa tureckej agentúry Anadolu zúčastnia arabské štáty - Egypt, Jordánsko, Katar a Spojené arabské emiráty (SAE).



Sísí v Madride vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby "podporilo a prijalo plán na obnovu Pásma Gazy bez vysídlenia palestínskeho ľudu - opakujem, bez vysídlenia palestínskeho ľudu - z jeho pôdy, ku ktorej sa upína, a z jeho vlasti, ktorej sa nechce vzdať".



S vyjadrením egyptského lídra podľa AFP súhlasil aj španielsky premiér, podľa ktorého "Gaza patrí Palestínčanom a je súčasťou budúceho Palestínskeho štátu".



"Ich vyhnanie by bolo nielen nemorálne a v rozpore s medzinárodným právom a rezolúciami OSN, ale malo by aj destabilizačný efekt," dodal Sánchez.



Egyptský prezident a španielsky premiér tiež podpísali vyhlásenie, ktorým povýšili egyptsko-španielske vzťahy na "strategické partnerstvo". Podpísali aj ďalšie memorandá a porozumenia v rôznych oblastiach vrátane nelegálnej migrácie a obrany, píše AFP.