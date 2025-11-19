< sekcia Zahraničie
Egypt anuloval hlasy v parlamentných voľbách vo vyše štvrtine obvodov
Egyptský volebný systém prerozdeľuje kreslá v parlamente osobitne pre samostatných kandidátov a osobitne pre uzavreté kandidátske listiny. V prvom kole si Egypťania volili individuálnych kandidátov.
Autor TASR
Káhira 18. novembra (TASR) - Egypt v utorok anuloval vo viac ako štvrtine volebných obvodov v krajine hlasy z prvého kola minulotýždňových parlamentných volieb. Národná volebná komisia sa odvoláva na zdokumentované narušenia priebehu volieb, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Prvé z dvoch kôl egyptských parlamentných volieb sa uskutočnilo minulý týždeň a voliči v ňom rozhodovali o čiastočnom zložení parlamentu pre tretie a posledné funkčné obdobie prezidenta Abdala Fattáha Sísího.
Národná volebná komisia v utorok oznámila, že anulovala hlasy v 19 zo 70 volebných obvodov po hláseniach a zdokumentovaných narušeniach priebehu volieb. Predseda komisie uviedol, že šlo napríklad o politické reklamy umiestnené pred volebnými miestnosťami alebo nezrovnalosti v počítaní hlasov.
Egyptský prezident v pondelok vyzval volebnú komisiu, aby „preskúmala všetky incidenty a hlásenia“ a vykonala všetky potrebné opatrenia vrátane prípadného opakovania volieb s cieľom zaistiť transparentnosť a aby parlament odrážal „skutočnú vôľu Egypťanov“.
Volebná účasť sa v prvom kole pohybovala okolo 23 percent. Druhé kolo parlamentných volieb je naplánované na budúci týždeň.
